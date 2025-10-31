Mieszkańcy jedenastu miejscowości w Wielkopolsce zostali pozbawieni dostępu do pitnej wody z powodu wykrycia w wodociągach bakterii z grupy coli. Woda nadaje się do użycia wyłącznie po przegotowaniu. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.

Niezdatna do spożycia jest woda z wodociągu publicznego w Trzciance oraz z wodociągu w Radolinie w Wielkopolsce. / Shutterstock

Woda z wodociągu publicznego w Trzciance oraz z wodociągu w Radolinie jest niezdatna do spożycia.

Powodem jest wykrycie groźnych dla zdrowia bakterii z grupy coli.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat bez dostępu do pitnej wody pozostaje obecnie jedenaście miejscowości w Wielkopolsce - to Trzcianka, Kadłubek, Niekursko, Sarcz, Smolarnia, Straduń, Dłużewo, Osiniec, Pańska Łaska, Radolin oraz Teresin.

W tych miejscowościach woda z kranu nadaje się do spożycia, przygotowania posiłków oraz mycia wyłącznie po jej przegotowaniu.

Czarnkowski sanepid natychmiast poinformował o rozpoczęciu dezynfekcji wodociągów. Na razie nie wiadomo jednak, jak długo potrwa usuwanie awarii i kiedy woda ponownie będzie bezpieczna do spożycia bez konieczności jej przegotowywania.

Służby sanitarne apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Wodociąg w Dolsku także skażony

Jeszcze gorsza sytuacja panuje na terenie powiatu śremskiego. Woda z wodociągu w Dolsku może być używana tylko do celów sanitarnych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców przebywających na terenie powiatu śremskiego.

„Uwaga! Woda z wodociągu w Dolsku niezdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Może być używana wyłącznie do celów sanitarnych. Śledź komunikaty urzędu gminy.” - czytamy na platformie X.

Wodociąg publiczny w Dolsku zaopatruje w wodę miejscowości: Błażejewo, Brześnica, Dolsk, Gajewo, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Mełpin, Mszczyczyn, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Pokrzywnica, Trąbinek, Ługi oraz Włościejewice.