Nowe badania sugerują, że tramadol - jeden z najczęściej przepisywanych leków przeciwbólowych na świecie - może oferować jedynie minimalną ulgę w przewlekłym bólu, a ryzyko poważnych skutków ubocznych przewyższa potencjalne korzyści. Eksperci apelują o ostrożność w jego stosowaniu.

Tramadol, lek przeciwbólowy dostępny wyłącznie na receptę, jest powszechnie stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, zwłaszcza po operacjach czy poważnych urazach. Jednak najnowsza analiza 19 badań klinicznych, obejmujących łącznie 6 506 pacjentów z przewlekłym bólem, która ukazała się na łamach pisma "BMJ Evidence Based Medicine", wykazała, że tramadol przynosi jedynie niewielką ulgę w przewlekłym bólu.

Efekt działania leku był poniżej progu uznawanego za klinicznie istotny.

Zwiększone ryzyko poważnych skutków ubocznych

Badacze zwrócili uwagę na podwojenie ryzyka poważnych działań niepożądanych wśród osób przyjmujących tramadol w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. Najczęściej zgłaszane skutki uboczne to ból w klatce piersiowej, choroby serca oraz zastoinowa niewydolność serca. Dodatkowo pacjenci skarżyli się na nudności, zawroty głowy, zaparcia i senność.

Opioidy pod szczególnym nadzorem

Eksperci przypominają, że na całym świecie około 60 milionów osób jest uzależnionych od opioidów. W 2019 roku aż 600 tysięcy zgonów było związanych z przyjmowaniem leków, z czego 80 proc. dotyczyło opioidów, a 25 proc. wynikało z ich przedawkowania. W świetle tych danych naukowcy apelują o ograniczenie stosowania tramadolu i innych opioidów do niezbędnego minimum.

Autorzy badania podkreślają, że stosowanie tramadolu w leczeniu przewlekłego bólu powinno być dokładnie rozważone, a lekarze powinni brać pod uwagę zarówno ograniczoną skuteczność, jak i potencjalne zagrożenia dla zdrowia pacjentów.