W Polsce nie brakuje malowniczych jezior, ale nie wszystkie mogą poszczycić się wyjątkową czystością wód i doskonałym stanem ekosystemów. Badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - przytoczone przez portal National Geographic Polska - wskazują, które akweny wyróżniają się na tle innych. Poznaj najczystsze jeziora w kraju i dowiedz się, co decyduje o ich wyjątkowości.

Jezioro Kirsajty (fot. Tomasz Waszczuk/PAP)

Na podstawie badań GIOŚ wskazano polskie jeziora, których wody mają najwyższą jakość.

Akweny te wyróżniają się doskonałym stanem ekosystemów.

Sprawdź, które jezioro ma najbardziej przezroczystą wodę.

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GIOŚ ocenia jakość wody. Gdzie ekosystem ma się najlepiej?

W naszym kraju pieczę nad stanem przyrody sprawuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To właśnie eksperci tej państwowej instytucji regularnie monitorują i poddają szczegółowej analizie jakość wód. Ocena opiera się przede wszystkim na rygorystycznych badaniach, również kondycji całego ekosystemu akwenów.

Z raportów obejmujących ostatnie lata, na które powołuje się portal National Geographic Polska, wyłania się optymistyczny obraz dla kilku regionów. Okazuje się, że na mapie Polski znajduje się osiem zbiorników wodnych, które zasłużyły na wyróżnienie.

Ranking najczystszych jezior w Polsce

Gdzie dokładnie znajdziemy te zachwycające akweny? Jak się okazuje, to nie tylko Mazury. W zestawieniu doceniono zbiorniki zlokalizowane w przeróżnych częściach naszego kraju.

Na zaszczytnej liście znalazły się między innymi akweny w Wielkopolsce - Jezioro Budzisławskie oraz Jezioro Włókna.

Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się Jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski reprezentuje też urokliwe Jezioro Lubowidzkie na Pomorzu, a zachodnią część kraju - Jezioro Malcz Północny w województwie lubuskim.

W czołówce nie mogło zabraknąć jezior z Warmii i Mazur. GIOŚ bardzo wysoko ocenił trzy tamtejsze zbiorniki. Są to: Jezioro Kirsajty, Jezioro Kownatki oraz Jezioro Płaskie.

Oto numer jeden. To jezioro osiągnęło najwyższe noty

Choć cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód, jeden z tych zbiorników wyróżnia się na tle pozostałych. Jak wskazał National Geographic Polska, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Inspektorat, jest to Jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach.

Akwen ten osiągnął najwyższe noty w analizach, biorąc pod uwagę szczegółowe parametry fizyczno-chemiczne. To właśnie tam woda charakteryzuje się najlepszymi właściwościami.

Tam woda jest najbardziej przezroczysta

Z kolei najbardziej przezroczystą wodą pochwalić się może Jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie - wskazał National Geographic Polska. Jak podkreślił portal, akwen ten ma stosunkowo niską linię brzegową porośniętą lasem sosnowym. Na jego południowej stronie leży półwysep o długości niemal półtora kilometra.

Także jeziora Białe Wigierskie i Białe Filipowskie zachwycają przezroczystością. Z kolei miejscem, które znalazło uznanie wśród miłośników nurkowania, właśnie dzięki krystalicznej wodzie, jest Jezioro Budzisławskie