Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w poznańskim Urzędzie Miasta i tamtejszym Zarządzie Dróg Miejskich. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Jeden z zatrzymanych to pracownik urzędu miejskiego. Drugi to prezes spółki z branży deweloperskiej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Poza zatrzymaniami agenci CBA prowadzili też przeszukania w poznańskim urzędzie i w kilku innych lokalizacjach w Wielkopolsce.

Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór.

Na czym polega wspomniana afera?

Według śledczych, w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom.

Chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych.

Do dziś śledczy zabezpieczyli gotówkę w kwocie 1,3 mln zł, monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około 70 tys. zł oraz luksusowe zegarki o wartości blisko 300 tys. zł.

Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszały 23 osoby.