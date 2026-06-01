​Potężna eksplozja w fabryce fajerwerków na Malcie. W wyniku wybuchu w zakładzie Lourdes Fireworks ranne zostały dwie osoby, ucierpiały także zwierzęta gospodarskie i wiele nieruchomości uległo zniszczeniu.

Do wybuchu doszło w poniedziałkowy poranek ok. godz. 6:30 rano. Ciszę przerwała potężna eksplozja, po której doszło do kolejnych mniejszych wybuchów. Na nagraniach zamieszczonych w sieci, widać charakterystyczne kolorowe iskry, typowe dla fajerwerków. Nad miejscem eksplozji powstał ogromny słup dymu.

Jak przekazał portal Times of Malta, lekko ranne zostały dwie osoby. To dwóch mężczyzn w wieku 47 i 67 lat - okoliczni rolnicy. Poszkodowani trafili do szpitali. Ponadto uważa się, że mogło zginąć wiele zwierząt gospodarskich. Dokładne straty będą szacowane dopiero, gdy wejście na ten teren będzie bezpieczne.

Także pobliskie nieruchomości zostały zniszczone. W wielu domach potłukły się szyby w oknach. W jednym z pensjonatów eksplozja wybiła drzwi. Uszkodzone zostały także samochody.

Przyczyny wybuchu będą wyjaśniać śledczy.