W Balcarzowicach na Opolszczyźnie trwa szacowanie strat po sobotnim przejściu trąby powietrznej. Żywioł uszkodził kilkanaście budynków. Nikt nie został ranny.

Usuwanie szkód po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie / Krzysztof Świderski / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

W sobotę przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacował, że prędkość wiatru mogła przekraczać 250 km/h.



Decyzją nadzoru budowlanego dwa domy zostały wyłączone z użytku. Ich mieszkańcy przeprowadzili się do swoich rodzin.

Usuwanie szkód w Balcarzowicach na Opolszczyźnie / Krzysztof Świderski / PAP

Jaka pomoc finansowa może trafić do poszkodowanych?

Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przekazał w poniedziałek, na jaką pomoc mogą liczyć osoby poszkodowane przez żywioł.



Mieszkańcy otrzymują dwojakiego rodzaju wsparcie. Jedno to pomoc doraźna, polegająca na uzyskaniu 8 tys. złotych. Ta pomoc jest udzielana na podstawie wywiadu społecznego przeprowadzonego przez służby, pana burmistrza - wyjaśniał.

Druga pomoc, związana z uszkodzeniem budynków, mieszkalnych i gospodarczych, realizowana jest również w oparciu o oszacowania komisji, którą dzisiaj pan burmistrz powołuje. Ona oszacuje zakres strat. (...) zgodnie z przepisami, w zależności od tego zakresu, wyrażonego w formie procentowej, udzielana jest ta pomoc, maksymalnej wysokości, do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny - powiedział Świetlik.



Na pomoc mogą liczyć także właściciele uszkodzonych budynków gospodarczych, które były wykorzystywane tylko na potrzeby własne.

Czy pomoc może trafić do poszkodowanych jeszcze przed długim weekendem? Świetlik zapewnił, że jest to możliwe, jeżeli urząd otrzyma wymagane dokumenty. Podkreślił, że wojewoda ma odpowiednie środki na wypłatę wsparcia dla poszkodowanych.

Monika Jurek, która jest wojewodą opolskim, informowała już w weekend, że poszkodowanym zapewniono także pomoc psychologiczną.

"Dziękuję strażakom, służbom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w usuwanie skutków nawałnicy za ich profesjonalizm i zaangażowanie" - podkreśliła Jurek w mediach społecznościowych.