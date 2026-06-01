Punktualnie o godzinie 14:00 otwarty zostanie sezon na krakowskim Zakrzówku. To świetna informacja dla Krakowian i turystów, którzy latem tłumnie korzystają ze zbiornika. Przed wyjazdem na Zakrzówek warto jednak sprawdzić zmiany, jakie w tym roku wprowadziło miasto.

Zakrzówek odwiedzają tysiące osób

Zakrzówek od lat jest miejscem popularnym wśród mieszkańców Krakowa, ale odkąd teren przeszedł rewitalizację i stworzono na nim podwieszane, pływające baseny - latem przeżywa prawdziwe oblężenie. Odwiedzający ustawiają się w długich kolejkach, aby skorzystać z kąpieliska.

Wejście na Zakrzówek. Zmiany w godzinach funkcjonowania kąpieliska

Wszystkich, którzy znają atuty Zakrzówka, na pewno ucieszy informacja jaką przekazało miasto - sezon na akwenie zostanie oficjalnie otwarty 1 czerwca o godzinie 14:00. Co ważne, poniedziałki wciąż będą dniem, kiedy przeprowadzane będą prace konserwacyjne, ale to nie znaczy, że w te dni nie będzie można się wykąpać. Właśnie od 14:00 akwen będzie dostępny dla odwiedzających.

Kąpielisko będzie czynne dłużej niż w ubiegłym roku, bo każdego dnia ratownicy będą na miejscu do godziny 19:00. Sezon potrwa też dłużej niż w 2025 roku, bo od 1 czerwca do 30 września.

Limity, opaski i przenośne toalety

Z uroków części Zakrzówka, gdzie funkcjonują baseny, nadal będzie można korzystać bezpłatnie. Obowiązywać będzie jednak limit. Na pomostach będzie mogło się znajdować jednocześnie 600 osób. Każdy wchodzący na baseny otrzyma opaskę - dzięki nim będzie obliczane ile osób znajduje się aktualnie na akwenie.

Miasto zdecydowało się odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców - w parku pojawiło się 14 toalet typu toi toi. Można je znaleźć przy parkingu, przy kąpielisku i w znajdującym się przy otwartej części kąpielowej budynku B1. Turyści mogą też korzystać z kawiarni, która została otwarta w budynku.

Wypoczynek z głośną muzyką i alkoholem? Pomyśl o innych

ZIS przypomina, aby wypoczywając na Zakrzówku stosować się do kilku zasad. Chodzi m.in. o słuchanie ratowników i nie skakanie do wody. Miasto zaznacza też, że należy zrezygnować z alkoholu - picie procentowych napojów może wpłynąć na bezpieczeństwo. Poza tym za spożywanie alkoholu grożą mandaty, a straż miejska często na Zakrzówku się pojawia.

Kolejną ważną kwestią są śmieci, których odwiedzający Zakrzówek zostawiają dużo. Przed wizytą warto pamiętać, aby wziąć ze sobą worek albo reklamówkę, bo na pomostach nie ma śmietnika. Kosze są jednak dostępne poza nimi.

Miasto apeluje też o to, aby szanować innych wypoczywających. Głośna muzyka puszczana z bezprzewodowych głośników znacznie to utrudnia.

Dojazd na Zakrzówek

Zakrzówek jest dobrze skomunikowany zarówno dla osób korzystających z transportu publicznego, jak i własnych samochodów. Dojazd komunikacją miejską jest wygodny dzięki autobusom i tramwajom. Najbliższe przystanki autobusowe to np. Norymberska i Kapelanka, obsługiwany przez linię zastępczą 722. Tramwaje zatrzymują się na przystankach Kapelanka (od strony Ronda Grunwaldzkiego) oraz Norymberska (od strony Czerwonych Maków P+R lub Łagiewnik ). Do Zakrzówka można dojechać tramwajami linii 11, 18, 52 oraz 72, co pozwala na szybkie i wygodne dotarcie z różnych części Krakowa.

Parking przy Zakrzówku

Dla osób przyjeżdżających samochodem przygotowano ogólnodostępne i bezpłatne miejsca parkingowe. Parkingi znajdują się wzdłuż ulicy Norymberskiej. Warto jednak pamiętać, że w sezonie letnim i w weekendy miejsca mogą szybko się zapełniać, a na Norymberskiej tworzą się korki.

Kiedyś kamieniołom

Zakrzówek, dawny kamieniołom wapienia, który po zalaniu w 1990 roku zamienił się w malowniczy zbiornik wodny, dziś jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych Krakowa. Park Zakrzówek, rozciągający się na ponad 50 hektarach, zachwyca nie tylko krystalicznie czystą, turkusową wodą, ale także unikalnym krajobrazem, który przywodzi na myśl śródziemnomorskie wybrzeża.

Po latach intensywnych prac rewitalizacyjnych teren został w pełni udostępniony mieszkańcom. Park jest również popularny wśród biegaczy, rowerzystów i wspinaczy, którzy chętnie korzystają z naturalnych ścian skalnych. Cały kompleks, wraz z przyległymi terenami, obejmuje około 100 hektarów zieleni, tworząc wyjątkową oazę wypoczynku, których w Krakowie brakuje.