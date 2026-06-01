​Unia Europejska rozważa wyłączenie ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z programu tymczasowej ochrony obowiązującego w państwach członkowskich - dowiedział się serwis Euroactiv. Ma to związek z niedoborami w ukraińskiej armii.

Mobilny Punkt Paszportowy dla obywateli Ukrainy w jednym z warszawskich centrów handlowych / Wojciech Olkuśnik / East News

UE rozważa zmiany w programie tymczasowej ochrony dla Ukraińców.

Jedna z propozycji zakłada wyłączenie z niego ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym.

Sprawa dotyczy unijnej dyrektywy o ochronie tymczasowej (TPD), która po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę została uruchomiona w 2022 roku. Mechanizm pozwala obywatelom Ukrainy legalnie przebywać i pracować w krajach Unii Europejskiej bez konieczności przechodzenia przez krajowe procedury azylowe.

Program został już przedłużony i obowiązuje do marca 2027 roku. Obecnie rozważane jest jego dalsze wydłużenie o kolejnych sześć lat, jednak - według wewnętrznego dokumentu Rady UE, do którego dotarł serwis Euractiv - jednym z rozważanych wariantów jest nie tylko przedłużenie ochrony, ale też zawężenie jej zakresu.

Wśród propozycji pojawia się m.in. możliwość wyłączenia z programu ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym i ograniczenia dostępu dla osób, które opuściły Ukrainę nielegalnie.

Co istotne, ewentualne zmiany miałyby dotyczyć wyłącznie nowych wnioskodawców, a nie osób już objętych ochroną.

Część stolic państw członkowskich wskazuje, że struktura napływu osób z Ukrainy zmienia się - coraz większy udział mają stanowić mężczyźni w wieku mobilizacyjnym.

Rządy niektórych państw członkowskich podkreślają, że ewentualna rewizja przepisów mogłaby leżeć również w interesie Ukrainy - zarówno z punktu widzenia wsparcia jej zdolności obronnych, jak i przyszłej odbudowy kraju. W tle pojawiają się także argumenty związane z niedoborem siły roboczej i potrzebami rekrutacyjnymi ukraińskiej armii.

W 2024 roku Ukraina obniżyła wiek poboru z 27 do 25 lat i wprowadziła zmiany mające usprawnić proces rekrutacji oraz rejestracji wojskowej.

Ponad 4 mln Ukraińców objętych programem ochrony tymczasowej

Z danych przywoływanych w unijnych analizach wynika, że w marcu 2026 roku z ochrony tymczasowej w UE korzystało 4,33 mln obywateli Ukrainy. Najwięcej z nich przebywało w:

Niemczech - 1,27 mln osób

Polsce - 961 405 osób

Czechach - 379 820 osób

Kobiety stanowiły 43,3 proc. beneficjentów programu, dzieci - 30,1 proc., a dorośli mężczyźni - 26,6 proc. W sumie osoby objęte ochroną stanowiły ponad 98 proc. wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w UE w tym trybie.

Przyszłość programu ma być omawiana przez ministrów ds. migracji podczas posiedzenia Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Ostateczne decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia lub zmian będą należeć do Komisji Europejskiej, która na razie nie przesądza, czy formalnie zaproponuje kolejną prolongatę. Jak przekazano, rozmowy z państwami członkowskimi wciąż trwają.

Debata o przyszłości programu wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, jak UE ma przejść od mechanizmu ochrony tymczasowej do bardziej stabilnych rozwiązań prawnych dla obywateli Ukrainy, którzy od ponad czterech lat pozostają poza swoim krajem.