Samolot z wojskowym Zespołem Ewakuacji Medycznej jest już w drodze do Chin. Maszyna wystartowała z lotniska w Krakowie. Na jej pokładzie ma zostać przetransportowana do Polski 24-letnia Klaudia Uciechowska. Studentka od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie.

24-letnia Klaudia przebywa w szpitalu w Pekinie od połowy kwietnia / siepomaga.pl / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

24-letnia Klaudia Uciechowska skończyła w Polsce licencjat z sinologii, a następnie kontynuowała studia w Chinach. W połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Jak poinformowała jej matka, lekarze zdiagnozowali u dziewczyny ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy, ropień w okolicy wątroby oraz guz na jajniku – potworniaka. "Ten guz został już usunięty, ale zanim do tego doszło, zdążył dokonać ogromnego spustoszenia w jej młodym organizmie. Powikłania są straszliwe. Każdy dzień to walka. Każda noc to strach, czy uda się ją uratować" - pisała Joanna Uciechowska.

W niedzielę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że po 24-latkę poleci samolot z wojskowym zespołem . Studentka ma zostać przetransportowana do Polski.

Dziś szef MON przekazał, że maszyna jest w drodze do Chin. "Z lotniska w Krakowie do Chin wystartował samolot specjalny z wojskowym Zespołem Ewakuacji Medycznej na pokładzie, by przetransportować do kraju Panią Klaudię, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Powodzenia w tej szczególnej misji" - napisał Kosiniak-Kamysz w poniedziałek na X.

"Zrobimy wszystko, by Pani Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiła do kraju" - zapewnił.