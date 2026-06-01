Nieoczekiwane problemy reprezentacji Republiki Południowej Afryki przed mistrzostwami świata. Piłkarze nie wylecieli w niedzielę na mundial do Meksyku ze względu na problemy wizowe. Miejscowe media piszą o "hańbie dla kraju", a federacja (SAFA) powołuje specjalny sztab, który pozwoli rozwiązań problemy.

Przygoda z mundialem zaczyna się dla piłkarzy RPA od problemów

Ekipa "Bafana Bafana", która 11 czerwca na stadionie Azteca spotka się z Meksykiem w meczu otwarcia mistrzostw świata, pierwotnie miała wylecieć z Johannesburga w niedzielę. Amerykańskie wizy, z którymi jest problem, będą potrzebne drużynie, bo rozegra swój drugi mecz w ramach mistrzostw świata przeciwko Czechom w Atlancie, w stanie Georgia.

Jak wynika z informacji lokalnych mediów, to federacja zawiniła w sprawie wiz dla części członków sztabu i oficjeli. Dlatego zespół w niedzielę nie mógł wylecieć z RPA. Szczegółowych informacji w tej sprawie jednak nie przekazano.

Minister sportu Gayton McKenzie zażądał w tej sprawie wyjaśnień. "To cios w morale drużyny, ale także hańba dla kraju" - napisał jeden z miejscowych dzienników.

W oświadczeniu federacja przeprosiła naród "za nieoczekiwane opóźnienia w podróży" i zapewniła, że działania powołanej specjalnie trzyosobowej komisji powinny pozwolić uniknąć kłopotów administracyjnych i logistycznych w dalszej części turnieju w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wizy dla piłkarzy już są, ale to nie koniec problemów

Dziś poinformowano, że udało się już zapewnić wizy dla wszystkich piłkarzy. Zawodnicy jeszcze dzisiaj powinni wylecieć z RPA. Nie udało się jeszcze uzyskać wiz dla "asystenta trenera, lekarza drużyny, szefa ochrony i jednego analityka" - przekazało BBC.

RPA jest jednym z 10 krajów afrykańskich biorących udział w rozszerzonych mistrzostwach świata, w których bierze udział 48 drużyn.

Belgijski trener Hugo Broos planował przyjechać z drużyną do ośrodka w Pachuce, który będzie bazą zespołu, co najmniej 10 dni przed meczem otwarcia, aby lepiej zaaklimatyzować się do wysokości (ok. 2400 n.p.m.) oraz pogody. Stadion Azteca znajduje się na wysokości około 2200 m n.p.m., a Johannesburg - 1700 m.