Rosja wprowadza tymczasowy zakaz eksportu paliwa lotniczego. Moskwa zdecydowała się na taki krok po raz pierwszy, co jest częściowo spowodowane ukraińskimi atakami na rafinerie ropy naftowej.

Na stronie internetowej rosyjskiego rządu pojawiło się w poniedziałek obwieszczenie, w którym poinformowano o tymczasowym zakazie eksportu paliwa lotniczego. "Celem tej decyzji jest zapewnienie stabilności na krajowym rynku paliw" - czytamy w oświadczeniu.

Ograniczenie będzie obowiązywać do 30 listopada i - jak zauważa niezależny rosyjski portal Meduza - nie dotyczy np. paliwa lotniczego już objętego procedurami celnymi. Reuters zauważa, że Rosja eksportuje paliwo lotnicze głównie koleją do Azji Centralnej, w tym do Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.

Pod koniec maja serwis RBK informował, że Moskwa rozważa zakaz eksportu paliwa lotniczego, a także oleju napędowego. W artykule podkreślono, że rosyjski rząd wcześniej wielokrotnie ograniczał eksport benzyny i oleju napędowego, ale nigdy nie zakazał eksportu paliwa lotniczego.

Komentując decyzję rządu, minister transportu Andriej Nikitin stwierdził, że w Rosji nie ma niedoborów paliwa lotniczego. Obecnie nie ma żadnego deficytu. W każdej sytuacji kierujemy się interesami naszych linii lotniczych - stwierdził, cytowany przez agencję Interfax.

Spadek produkcji paliw w Rosji

Meduza zauważa, że produkcja paliw w Rosji spadła, częściowo z powodu regularnych ataków ukraińskich dronów na rafinerie ropy naftowej. Reuters informuje, że produkcja oleju napędowego w Rosji spadła w maju o około 10 proc., co pogłębiło i tak już 10-procentowy spadek w kwietniu.

Warto zauważyć, że światowe ceny paliw, w tym paliwa lotniczego, wzrosły z powodu zawieszenia ruchu tankowców przez cieśninę Ormuz, którą Iran zamknął na początku marca. Z powodu rosnących cen i niedoborów paliwa lotniczego, główne europejskie linie lotnicze zostały zmuszone do zmiany rozkładu lotów i odwołania niektórych połączeń.