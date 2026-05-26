Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku, do którego doszło w Parku Narodowym Wodospadu Murchisona w Ugandzie. Minibus Toyota Hiace zderzył się tam ze słoniem - poinformowała miejscowa policja.

Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 20 czasu lokalnego. Na jednej z dróg w ugandyjskim Parku Narodowym Wodospadu Murchisona kierowca minibusa Toyota Hiace przewożący siedem osób, zderzył się ze słoniem, a następnie stracił panowanie nad pojazdem.

Na nagraniach przedstawiających wypadek, opublikowanych w sieci, można zauważyć, że auto wpadło do przydrożnego rowu, a słoń próbował oddalić się z miejsca zdarzenia.

W wypadku zginęły trzy osoby, a ranne zostały cztery, w tym kierowca. Poszkodowani początkowo trafili do pobliskiego szpitala, a następnie przewieziono ich do stolicy, Kampali, na dalsze leczenie. Ciała zmarłych zostaną poddane sekcji zwłok.

Według wstępnych ustaleń służb, pojazdem podróżowali pracownicy urzędu skarbowego, którzy jechali z miasta Arua na północnym zachodzie kraju, do Kampali - stolicy położonej nieopodal Jeziora Wiktorii. Nie ma informacji o stanie zwierzęcia.