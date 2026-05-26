Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się we wtorkowy poranek w Brzozie pod Bydgoszczą w województwie kujawsko-pomorskim. Droga krajowa numer 25 została zablokowana.
We wtorek rano w Brzozie (woj. kujawsko-pomorskie) zderzyły się cztery samochody osobowe i ciężarówka - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.
Do zderzenia pojazdów doszło na 156. km DK25, na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Inowrocławiem.
Na razie brak jest informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.
Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.