Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się we wtorkowy poranek w Brzozie pod Bydgoszczą w województwie kujawsko-pomorskim. Droga krajowa numer 25 została zablokowana.

Pięć pojazdów zderzyło się na DK25 w Brzozie

Do zderzenia pojazdów doszło na 156. km DK25, na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Inowrocławiem.

Na razie brak jest informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.

Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.