W niedzielne popołudnie pociągi w Wielkopolsce notują ogromne opóźnienia. Powodem jest awaria sieci trakcyjnej.

Awaria sieci trakcyjnej powodem ogromnych opóźnień pociągów w Wielkopolsce (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, do awarii sieci trakcyjnej doszło na krótkim odcinku między Pobiedziskami a Pierzyskami w Wielkopolsce.

W komunikacie, który ukazał się na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych, wskazano, że wstrzymano ruch pociągów.

Opóźnienia notują zarówno regionalne, jak i dalekobieżne składy.

O godz. 17:00 dwugodzinne opóźnienia miały pociągi jadące z Poznania do Torunia i Gniezna.

Pociąg Intercity Baltic Express, jadący z Gdyni do Pragi, miał prawie dwie godziny opóźnienia, a kolejne składy, które nie wyjechały dalej w trasę, to przede wszystkim te kursujące do i ze stolicy Wielkopolski.

Pasażerowie proszeni są o zwracanie uwagi na komunikaty w pociągach oraz na stronach internetowych przewoźników.