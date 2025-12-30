Od stycznia 2026 roku mieszkańców gminy Śrem ( Wielkopolskie) czekają spore zmiany w systemie odbioru odpadów. Nowe zasady obejmą m.in. weryfikację stopnia wypełnienia worków, zmniejszenie częstotliwości odbioru oraz rezygnację z odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.

/ Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .



Władze wielkopolskiej gminy Śrem zapowiadają, że od początku 2026 roku firma odbierająca odpady będzie miała prawo sprawdzać, czy worki ze śmieciami są odpowiednio wypełnione.

Jeśli w którymś z worków odpady nie zajmą przynajmniej połowy dostępnej przestrzeni - kierowca ma prawo go ominąć i nie odebrać – informuje portalsamorzadowy.pl. Zmiana ta ma na celu ograniczenie marnotrawstwa i zmniejszenie liczby niepotrzebnych kursów śmieciarek.





Koniec odbioru wielkogabarytowych odpadów sprzed domu



Kolejna istotna zmiana dotyczy odpadów wielkogabarytowych. Od stycznia 2026 roku mieszkańcy będą musieli samodzielnie dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odbiór sprzed posesji zostanie całkowicie zlikwidowany.

Zmieni się także częstotliwość odbioru śmieci. Odpady segregowane, takie jak papier, szkło, plastik i metale, będą odbierane sprzed bloków co dwa tygodnie, a z domów jednorodzinnych raz na cztery tygodnie.

Odpady zmieszane z bloków będą odbierane co tydzień, natomiast z domów jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie. Odpady bio-zielone, takie jak trawa i liście, będą odbierane od marca do listopada raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym – raz w miesiącu.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku i dotyczą wszystkich mieszkańców gminy Śrem.