Kiedy znowu będzie ciepło?

Nadchodzący tydzień upłynie jeszcze pod znakiem chłodu. Do piątku pochmurno, ale bez większych opadów.

W przyszły weekend natomiast miejscami we wschodniej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 do 6 st. C. Jedynie nad morzem do ok. 9 C.

Temperatura maksymalna to od około 10 st. nad morzem i w obszarach podgórskich, około 16 st. C w centrum, do 20 st. C na zachodzie.

Prawdziwe ciepło ma powrócić około wtorku 20 maja. Wtedy na zachodzie kraju temperatura wyniesie ok. 23 st. C. W centrum od ok. 18 do 22 st. Najchłodniej będzie w górach - około 12 st. C i nad morzem - około 14 st. C.

Pogoda: Prognoza długoterminowa, maj 2025 / IMGW / Materiały prasowe