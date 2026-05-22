Trwa jedna z największych inwestycji kolejowych w Poznaniu. Przebudowa estakady na Naramowicach i modernizacja obwodnicy kolejowej miasta nabiera tempa. Dzięki inwestycji wartej 1,4 miliarda złotych podróżowanie pociągami po Poznaniu i okolicach ma być szybsze, wygodniejsze i bardziej dostępne dla mieszkańców.

W Poznaniu trwa rozbiórka pierwszych elementów estakady na Naramowicach. To jeden z najważniejszych etapów modernizacji kolejowej obwodnicy miasta, obejmujący także przebudowę mostu nad Wartą.

"Stworzymy nowy, sprawny system komunikacji, który pozwoli mieszkańcom aglomeracji poznańskiej wygodnie podróżować pociągami w obrębie miasta i przyległych miejscowości” - infomują Polskie Linie Kolejowe.

Szybsze pociągi i nowoczesne rozwiązania

Inwestycja o wartości około 1,4 miliarda złotych pozwoli na znaczące zwiększenie prędkości pociągów. Obecnie na części trasy składy mogą poruszać się z prędkością od 20 do 90 km/h. Po zakończeniu modernizacji pociągi przyspieszą nawet do 120 km/h.

Nowoczesne urządzenia sterowania ruchem mają zagwarantować sprawne i bezpieczne codzienne podróże.



Prace prowadzone są etapami, aby pociągi mogły kursować także podczas robót. Zasadnicze zakończenie modernizacji planowane jest na koniec 2027 roku.

Mieszkańcy Poznania i okolic z pewnością z niecierpliwością czekają na nową jakość podróżowania koleją w regionie.