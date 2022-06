Holenderski szkoleniowiec John van den Brom będzie nowym trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Jak poinformował klub, trener w niedzielę przyleciał do stolicy Wielkopolski, a w poniedziałek formalnie przejmie obowiązki.

Holender zastąpi Macieja Skorżę, który przed dwoma tygodniami zrezygnował z prowadzenia drużyny mistrza Polski z powodów osobistych.



Van den Brom to były piłkarz, który w trakcie kariery m.in. wywalczył z Ajaxem Amsterdam Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Potem został szkoleniowcem i poprowadził Anderlecht Bruksela do mistrzostwa Belgii, a z innym klubem z tego kraju - KRC Genk zdobył krajowy puchar. Prowadził także ekipy w swojej ojczyźnie, m.in. Vitesse Arnhem, AZ Alkmaar czy też FC Utrecht.



56-letni szkoleniowiec w czwartek ustalił warunki kontraktu z władzami "Kolejorza" i podpisze dwuletnią umowę. W poniedziałek spotka się z drużyną, z którą po porannym treningu uda się na zgrupowanie do Opalenicy. Przed wyjazdem na obóz zaplanowano oficjalną prezentację nowego szkoleniowca.



Van den Brom oficjalnie zadebiutuje w roli nowego trenera Lecha 5 lipca w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z azerskim Karabachem Agdam.