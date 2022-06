Mistrz Polski Lech Poznań ma już pierwszego rywala w walce o awans do Ligi Mistrzów. To azerski Karabach Agdam. Losowanie par odbyło się we wtorek w szwajcarskim Nyonie. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 5/6 i 12/13 lipca, pierwszy w Polsce.

Zdj. ilustracyjne / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA UEFA przed losowaniem 1. rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów dokonała podziału na koszyki zespołów rozstawionych i nierozstawionych. Lech Poznań, który w najbliższej edycji tych rozgrywek będzie reprezentował Polskę, znalazł się w tej drugiej grupie, gdyż w ostatnich latach nie rywalizował w Champions League. "Kolejorz" trafił na jedną z pięciu drużyn rozstawionych. Dziewięciokrotny mistrz Azerbejdżanu to szczególnie niewygodny rywal dla polskich zespołów - w sezonie 2010/11 w eliminacjach Ligi Europy wyeliminował Wisłę Kraków, trzy lata później Piasta Gliwice, by wreszcie w sezonie 2020/21 w decydującym spotkaniu o awansie do fazy grupowej tych rozgrywek pokonać w Warszawie Legię 3-0. Z tych pięciu meczów polskie drużyny wygrały tylko jeden. Zobacz również: Mecz o Superpuchar Polski 9 lipca w Poznaniu Założony w 1995 roku Karabach od sezonu 2014/15 regularnie występuje w fazie grupowej europejskich pucharów, głównie w Lidze Europy. Ma jednak też za sobą debiut w Lidze Mistrzów (2017/18), gdy jego zawodnikiem był Jakub Rzeźniczak, a w ostatnim sezonie zajął drugie miejsce w grupie Ligi Konferencji i odpadł w fazie pucharowej po dwóch porażkach z Olympique Marsylia (0-3, 1-3). W 1. rundzie kwalifikacji Champions League wystąpią mistrzowie 29 państw z miejsc 22-51 w krajowym rankingu UEFA, z wyjątkiem Liechtensteinu, oraz jeden zwycięzca rundy wstępnej. Aby awansować do fazy grupowej, Lech będzie musiał wyeliminować czterech rywali. Losowanie potencjalnych par 2. rundy kwalifikacji - w środę. Zobacz również: Sędzia piłkarski nie żyje. Zaatakowali go piłkarze i kibice

