​Niko, pies policji w Pile (woj. wielkopolskie), oddał krew dla innego czworonoga, który był w stanie krytycznym. W piątek 17 października lokalna przychodnia weterynaryjna ogłosiła, że pilnie potrzebuje krwi dla psa. Na ten apel odpowiedział przewodnik Niko - sierż. Marcin Okoń. Psi funkcjonariusz dołączył do nielicznych w całym kraju honorowych dawców krwi wśród zwierząt.

Pies policyjny Niko wraz z opiekunem / KPP Piła / Policja

W piątek 17 października sierż. Marcin Okoń z KPP w Pile zgłosił Niko jako dawcę do pilnej transfuzji w lokalnej przychodni weterynaryjnej. Krew była niezbędna dla psa w stanie krytycznym.

Zabieg przebiegł spokojnie, Niko czuł się po nim dobrze. W podziękowaniu otrzymał piłkę, przysmaki oraz symboliczną chustę od Weterynaryjnego Banku Krwi "Psia Krew".

Niko, wyszkolony do poszukiwania zaginionych osób i obrony przewodnika, dołączył do nielicznego grona honorowych dawców krwi wśród psów w Polsce.

Niecodzienne zadanie dla psa

Niko to pies policyjny, którego specjalnością jest poszukiwanie ludzi - zarówno zaginionych, jak i sprawców przestępstw. Został również wyszkolony z zakresu obrony swojego przewodnika przed atakiem. Na co dzień zajmuje się nim sierż. Marcin Okoń z policji w Pile. To właśnie on odpowiedział na pilny apel pobliskiej lecznicy dla zwierząt.

Kolejny sukces "zawodowy" Niko

W piątek 17 października opiekun Niko dowiedział się, że potrzebna jest krew dla innego czworonoga, który był w stanie krytycznym. Za zgodą przełożonych zakwalifikował wówczas czworonożnego funkcjonariusza do oddania krwi potrzebującemu psu. Warunkiem koniecznym był dobry stan zdrowia i wiek od 2 do 7 lat.

Jak przekazała KPP w Pile, Niko zabieg przeszedł cierpliwie i spokojnie. Czuł się po nim dobrze i szybko wrócił do pełni sił.

W podziękowaniu za oddanie krwi otrzymał podarunek: piłkę, przysmaki oraz symboliczną chustę Weterynaryjnego Banku Krwi "Psia Krew". Jest on jednym z niewielu psich "honorowych dawców krwi" w skali całego kraju.