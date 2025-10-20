W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 6 członków gangu pseudokibiców Ruchu Chorzów - Psycho Fans. Usłyszeli oni wyroki od 4 do 10 lat więzienia, a także kary grzywny. Lider grupy Maciej M., ps. Maślak otrzymał najsurowszą karę - 10 lat pozbawienia wolności. Skazani odpowiadali m.in. za rozboje i włamania do firm w całym kraju.
- Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 6 członków gangu Psycho Fans. Lider grupy Maciej M., ps. Maślak otrzymał karę 10 lat więzienia, pozostali usłyszeli łagodniejsze wyroki.
- Sprawa dotyczyła 35 zarzutów (rozboje, włamania, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia, przestępstwa narkotykowe i obrót papierosami bez akcyzy). Pod uwagę wzięto zeznania małego świadka koronnego oraz dowody pokrzywdzonych i oględziny.
- W całej sprawie Psycho Fans zarzuty usłyszało ponad 180 osób, część wyroków już się uprawomocniła, ok. 100 osób ma nadal status podejrzanych, a apelacje od wcześniejszych wyroków (m.in. z 2023 r.) trafią do sądów apelacyjnych.
Poniedziałkowy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, to dalszy ciąg postępowania przeciwko grupie Psycho Fans. Chodzi o gang pseudokibiców Ruchu Chorzów. Skazani w tym procesie odpowiadali m.in. za kilkadziesiąt popełnionych przestępstw - rozboje, kradzieże z włamaniem, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia czy przestępstwa narkotykowe i obrót papierosami bez znaków akcyzy.
Maciej M., ps. Maślak, który odpowiadał za kilkanaście przestępstw, został skazany łącznie na 10 lat więzienia i 70 tys. zł grzywny. Łukasz L., ps. Lucky, został skazany na 8 lat więzienia i 50 tys. zł grzywny, Rafał Z. na 6 lat więzienia i grzywnę, Aleksander S. na 5 lat więzienia, Adam S. i Kazimierz T. na 4 lata.
Jednak - jak podkreślił przewodniczący składu orzekającego Roman Kubiś - ten wyrok dotyczył tylko małego fragmentu działalności grupy Psycho Fans.
Wymiar sprawiedliwości wziął pod uwagę zeznania małego świadka koronnego. Ocenił je jako spójne i logiczne. Co więcej, potwierdzały je także inne dowody, takie jak zeznania pokrzywdzonych czy oględziny w miejscu popełnionych przestępstw. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżeni są winni niemal wszystkich zarzucanych im przestępstw.
Jeśli chodzi o wymiary kar, sąd uwzględnił bardzo wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa poszczególnych czynów wszystkich sprawców objętych tą sprawą - mówił sędzia Roman Kubiś. Łagodniejsze wyroki dla Aleksandra S. i Adama S. sąd uzasadniał tym, że nie odgrywali oni głównych ról w popełnionych przestępstwach.
Także przedstawiciel prokuratury Jacek ocenił, że wymiar kary jest surowy i zbliżony do oczekiwań oskarżyciela. Zwrócił uwagę, że wszyscy oskarżeni zostali skazani za łącznie 35 zarzutów.
Obrońcy poszczególnych oskarżonych zapowiadają apelację - m.in. mec. Marcin Niestrój, który reprezentuje Adama S. i Aleksandra S. Mimo że nie konsultował się jeszcze z klientami, jest pewny, że będą chcieli złożyć apelację. Przypomniał, że jego klienci nie przyznawali się do winy i obrona wnosiła o uniewinnienie.
W całej sprawie gangu Psycho Fans oskarżonych zostało ponad 180 osób. Część z nich usłyszała już wyroki, które się uprawomocniły. Jednak około 100 osób wciąż ma status podejrzanych. Są to zarówno członkowie gangu, jak i współpracujące z nimi osoby. Sprawa Psycho Fans pozostaje jednym z największych w Polsce postępowań przeciwko przestępczość pseudokibiców.
W lutym 2023 r. Maciej M., ps. Maślak oraz kilkunastu innych członków gangu zostało prawomocnie skazanych w innej sprawie. Oskarżonym zarzucano ok. 100 przestępstw popełnionych głównie w latach 2005-2010. Chodziło m.in. włamania, kradzieże i rozboje, a także handel narkotykami.
Z kolei największy proces w sprawie Psycho Fans miał swój przełom w czerwcu 2023 r. Zapadł wówczas wyrok, który dotychczas jest nieprawomocny. Przed wymiarem sprawiedliwości odpowiadało wtedy niemal 50 osób. Prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, a wśród nich m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania czy brutalne pobicia. Odwołaniem od tamtego wyroku zajmie się Sąd Apelacyjny w Krakowie. W katowickim sądzie apelacyjnym zabrakło bowiem sędziów karnistów, którzy ze względów formalnych mogliby orzekać w tej sprawie.