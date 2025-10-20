W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 6 członków gangu pseudokibiców Ruchu Chorzów - Psycho Fans. Usłyszeli oni wyroki od 4 do 10 lat więzienia, a także kary grzywny. Lider grupy Maciej M., ps. Maślak otrzymał najsurowszą karę - 10 lat pozbawienia wolności. Skazani odpowiadali m.in. za rozboje i włamania do firm w całym kraju.

Maciej M. ps. "Maślak" / Zbigniew Meissner / PAP

Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 6 członków gangu Psycho Fans. Lider grupy Maciej M., ps. Maślak otrzymał karę 10 lat więzienia, pozostali usłyszeli łagodniejsze wyroki.

Sprawa dotyczyła 35 zarzutów (rozboje, włamania, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia, przestępstwa narkotykowe i obrót papierosami bez akcyzy). Pod uwagę wzięto zeznania małego świadka koronnego oraz dowody pokrzywdzonych i oględziny.

W całej sprawie Psycho Fans zarzuty usłyszało ponad 180 osób, część wyroków już się uprawomocniła, ok. 100 osób ma nadal status podejrzanych, a apelacje od wcześniejszych wyroków (m.in. z 2023 r.) trafią do sądów apelacyjnych.

10 lat więzienia dla "Maślaka"

Poniedziałkowy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, to dalszy ciąg postępowania przeciwko grupie Psycho Fans. Chodzi o gang pseudokibiców Ruchu Chorzów. Skazani w tym procesie odpowiadali m.in. za kilkadziesiąt popełnionych przestępstw - rozboje, kradzieże z włamaniem, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia czy przestępstwa narkotykowe i obrót papierosami bez znaków akcyzy.

Maciej M., ps. Maślak, który odpowiadał za kilkanaście przestępstw, został skazany łącznie na 10 lat więzienia i 70 tys. zł grzywny. Łukasz L., ps. Lucky, został skazany na 8 lat więzienia i 50 tys. zł grzywny, Rafał Z. na 6 lat więzienia i grzywnę, Aleksander S. na 5 lat więzienia, Adam S. i Kazimierz T. na 4 lata.

Jednak - jak podkreślił przewodniczący składu orzekającego Roman Kubiś - ten wyrok dotyczył tylko małego fragmentu działalności grupy Psycho Fans.

Wymiar sprawiedliwości wziął pod uwagę zeznania małego świadka koronnego. Ocenił je jako spójne i logiczne. Co więcej, potwierdzały je także inne dowody, takie jak zeznania pokrzywdzonych czy oględziny w miejscu popełnionych przestępstw. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżeni są winni niemal wszystkich zarzucanych im przestępstw.

Surowy wymiar kary

Jeśli chodzi o wymiary kar, sąd uwzględnił bardzo wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa poszczególnych czynów wszystkich sprawców objętych tą sprawą - mówił sędzia Roman Kubiś. Łagodniejsze wyroki dla Aleksandra S. i Adama S. sąd uzasadniał tym, że nie odgrywali oni głównych ról w popełnionych przestępstwach.

Także przedstawiciel prokuratury Jacek ocenił, że wymiar kary jest surowy i zbliżony do oczekiwań oskarżyciela. Zwrócił uwagę, że wszyscy oskarżeni zostali skazani za łącznie 35 zarzutów.

Obrońcy poszczególnych oskarżonych zapowiadają apelację - m.in. mec. Marcin Niestrój, który reprezentuje Adama S. i Aleksandra S. Mimo że nie konsultował się jeszcze z klientami, jest pewny, że będą chcieli złożyć apelację. Przypomniał, że jego klienci nie przyznawali się do winy i obrona wnosiła o uniewinnienie.

To kolejny wyrok w sprawie Psycho Fans

W całej sprawie gangu Psycho Fans oskarżonych zostało ponad 180 osób. Część z nich usłyszała już wyroki, które się uprawomocniły. Jednak około 100 osób wciąż ma status podejrzanych. Są to zarówno członkowie gangu, jak i współpracujące z nimi osoby. Sprawa Psycho Fans pozostaje jednym z największych w Polsce postępowań przeciwko przestępczość pseudokibiców.

W lutym 2023 r. Maciej M., ps. Maślak oraz kilkunastu innych członków gangu zostało prawomocnie skazanych w innej sprawie. Oskarżonym zarzucano ok. 100 przestępstw popełnionych głównie w latach 2005-2010. Chodziło m.in. włamania, kradzieże i rozboje, a także handel narkotykami.

Z kolei największy proces w sprawie Psycho Fans miał swój przełom w czerwcu 2023 r. Zapadł wówczas wyrok, który dotychczas jest nieprawomocny. Przed wymiarem sprawiedliwości odpowiadało wtedy niemal 50 osób. Prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, a wśród nich m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania czy brutalne pobicia. Odwołaniem od tamtego wyroku zajmie się Sąd Apelacyjny w Krakowie. W katowickim sądzie apelacyjnym zabrakło bowiem sędziów karnistów, którzy ze względów formalnych mogliby orzekać w tej sprawie.