Duński koncern Vestas wstrzymał budowę fabryki łopat do turbin wiatrowych. Zakład miał powstać w szczecińskiej dzielnicy Skolwin i rozpocząć pracę już w przyszłym roku. Miała to być największa fabryka koncernu w Polsce, planowana z myślą o "światowych kontraktach". Jak się okazało, decyzja o budowie została odłożona w czasie "do czasu unormowania się sytuacji na rynku".

Duński koncern Vestas wstrzymał budowę fabryki łopat do turbin wiatrowych w szczecińskim Skolwinie. Realizację przełożono "do czasu unormowania się sytuacji na rynku", nowy termin nie jest znany.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zaznaczył, że to decyzja prywatnej firmy, podyktowana rachunkiem ekonomicznym i globalnymi trendami w energetyce - rząd będzie kontynuować kluczowe projekty morskiej energetyki wiatrowej.

Duński koncern pozostaje aktywny w Polsce: działa już fabryka gondoli w Ostrowie Brdowskim (ok. 700 pracowników) oraz zakład łopat pod Goleniowem (ok. 400 pracowników). Firma dostarczy 76 turbin do morskiej farmy Baltic Power.

Inwestycja została wstrzymana

Na razie nie powstanie fabryka duńskiego koncernu Vestas w Szczecinie na Skolwinie. Firma zdecydowała o przesunięciu w czasie budowy, prawdopodobnie ze względu na sytuację na rynku energetycznym. Nowy termin realizacji nie jest jeszcze znany - wiadomo jedynie, że prace mogą być wstrzymane do czasu "unormowania się sytuacji na rynku".

Decyzja firmy Vestas o przesunięciu inwestycji w czasie jest skutkiem zmian na globalnym rynku energetyki wiatrowej. Sektor OZE, podobnie jak inne branże przemysłowe, reaguje na wahania popytu i uwarunkowania międzynarodowe - stwierdził w rozmowie z PAP Piotr Zieliński, rzecznik Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS).

Reakcja polskich władz

Do sprawy odniósł się przedstawiciel polskiego rządu - wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Położył szczególny nacisk na to, że wstrzymanie budowy "to decyzja prywatnej firmy".

Takie są decyzje zagranicznej firmy, oparte o rachunek ekonomiczny i pewnie koniunkturę na świecie. Takie są trendy, takie są zmiany. My musimy i tak robić swoje - oznajmił Marchewka.

Wiceminister zwrócił również uwagę na politykę energetyczną najważniejszych światowych przywódców. Jego zdaniem, może mieć ona znaczenie, kiedy chodzi o inwestycje planowane z myślą o "światowych kontraktach".

Jak słyszymy, m.in. ze strony Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa podejmowane są działania, które podważają realizację działań związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, więc pewnie stąd takie decyzje zagranicznego koncernu - mówił wiceminister.

Dodał jednak, że polski rząd będzie kontynuował zadania, które są "z perspektywy polskich firm kluczowe dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej".

Koncern pozostaje aktywny w Polsce

Wstrzymana inwestycja, miała być największą fabryką duńskiego koncernu w Polsce. Zakład miał się specjalizować w produkcji łopat (mierzących nawet 115 m) do największych turbin wiatrowych. Planowo fabryka miała ruszyć już w przyszłym roku, jednak obecnie nie wiadomo, kiedy rozpocznie produkcję.

Koncern Vestas posiada już fabryki w Polsce. W tym roku został otwarty zakład przy Ostrowie Brdowskim, zatrudnia on 700 pracowników. Zajmuje się on produkcją gondoli turbin wiatrowych. Duńczycy w maju kupili także fabrykę łopat pod Goleniowem. Pracuje tam 400 osób.

Firma odegra też kluczową rolę przy projekcie Baltic Power. Chodzi morską farmę wiatrową, gdzie będzie wykorzystane 76 turbin Vestas o łącznej mocy 1,2 GW. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Orlenu i Northland Power.