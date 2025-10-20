Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie "stref R" - obszarów, gdzie obowiązują ograniczenia w lotach. Dotyczy to głównie dużych miast i obszarów o gęstej zabudowie. Dotychczasowe regulacje odnoszą się do granic administracyjnych, co skutkuje uwzględnianiem również terenów niezurbanizowanych. "Strefy R" mają objąć m.in. największe polskie miasta. Planowo zaczną obowiązywać w kwietniu 2026 r.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

W miejsce dotychczasowych ograniczeń opartych na granicach administracyjnych powstaną precyzyjnie wyznaczone "strefy R" obejmujące głównie tereny zurbanizowane i największe miasta w Polsce.

Granice stref będą bazować na danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz prostych figurach geometrycznych, co pozwoli wyeliminować nieużytki i tereny niezurbanizowane uwzględniane dotąd przy administracyjnych granicach.

Nowe przepisy, wysłane do uzgodnień przez Ministerstwo Infrastruktury, wejdą w życie 16 kwietnia 2026 r. Celem zmian jest ujednolicenie zasad z wymogami unijnymi oraz poprawa bezpieczeństwa operacji lotnictwa ogólnego.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"Strefa R": Czym jest i kogo dotyczy?

Ministerstwo Infrastruktury planuje zmianę w prawie dotyczącą zakazów i ograniczeń lotów nad miastami. W poniedziałek skierowano do uzgodnień projekt rozporządzenia, nowelizujący przepisy. Zakłada on wprowadzenie "stref R" - na ich obszarze będą obowiązywać ograniczenia dla lotnictwa ogólnego.

W myśl projektu, tereny te będą precyzyjnie wyznaczane. Dotychczas posługiwano się granicami administracyjnymi, co skutkowało uwzględnianiem również obszarów niezurbanizowanych. "Strefy R" obejmą największe miasta i miejsca o gęstej zabudowie.

Resort podkreśla, że zmiany mają na celu dostosowanie regulacji do potrzeb osób, które korzystają z przestrzeni powietrznej. Ministerstwu zależy również na ujednoliceniu zasad z wymogami unijnymi.

Gdzie powstaną "strefy R"?

Nowe "strefy R" obejmą największe polskie miasta: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze.

Ich granice będą uwzględniały dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i będą oparte na prostych figurach geometrycznych. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że wprowadzone zmiany poprawią bezpieczeństwo operacji lotnictwa ogólnego (General Aviation). Przepisy mają wejść w życie 16 kwietnia 2026 r.