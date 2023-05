Z okazji Dnia Dziecka Pilskie Muzeum Wojskowe zaprasza dzieci z rodzicami na wojskową przygodę. Będzie to już trzeci raz, kiedy muzeum stawia na aktywne spędzanie czasu.

/ Pilskie Muzeum Wojskowe / Materiały prasowe

"Jak co roku stawiamy na aktywne, rodzinne spędzenie tego wyjątkowego dnia. Wykonacie wspólnie kolejną misję bojową w terenie. Wśród tych, którzy powalczą o zaliczenie wszystkich zadań, rozlosujemy atrakcyjne nagrody!" - zachęcają organizatorzy.

Na gości dodatkowo czeka wystawa sprzętu wojskowego i grochówka z kuchni polowej.

Główną atrakcją o godz. 14:30 będzie prezentacja nowego eksponatu, który wraca do Pilskiego Muzeum Wojskowego. Organizatorzy na razie nie zdradzają, co to będzie. Podpowiadają jednak, że: "po 3 dniach pracy przetransportowaliśmy do Piły coś ciekawego, związanego z historią militarną naszego miasta. Czy to będzie wóz opancerzony, czy samolot, a może czołg? Na tą chwile jest to ŚCIŚLE TAJNE".