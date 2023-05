Rzeszowscy cukiernicy z okazji przypadającej w tym roku 103. rocznicy urodzin Jana Pawła II przygotowali mierzącą 103 metry kremówkę papieską. Została ona dziś podzielona na 14 tysięcy porcji, które rozdano chętnym przy kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie.

Degustacja 103-metrowej kremówki papieskiej przy kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Kremówka została upieczona z 2 ton składników. Produkcja rozpoczęła się w środę od przygotowania ciasta francuskiego, które wymaga chłodzenia, wielokrotnego składania i wałkowania. W waniliowym kremie znalazły się rodzynki i rum.

Ze względu na gigantyczne rozmiary, kremówka powstawała w dwóch cukierniach. Pieniądze na składniki do ciasta przekazali rzeszowscy rzemieślnicy, urząd miasta i samorząd województwa. Dorzuciło się także warszawskie Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielką papieską kremówkę przygotowano w Rzeszowie już po raz czternasty. To nie tylko forma nawiązania do rocznicy jego urodzin, ale też upamiętnienie wizyty papieża w stolicy Podkarpacia, która miała miejsce w 1991 roku. Co roku kremówka jest o metr dłuższa.