Tragedia w Gnieźnie (Wielkopolskie). 11-letni chłopiec w czwartek rano wypadł z okna na 3. piętrze internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jest w stanie zagrażającym życiu.

/ Shutterstock

Około godz. 6 rano służby otrzymały informację o tym, że z wysokości trzeciego piętra, z okna internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Żwirki i Wigury wypadł 11-letni uczeń placówki - poinformowała oficer prasowa gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska.

Pomocy dziecku udzielił pracownik ośrodka, który był świadkiem tego zdarzenia i powiadomił służby - powiedziała Osińska.

Nieprzytomne dziecko najpierw przewieziono do szpitala w Gnieźnie, skąd śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano je do szpitala w Poznaniu.

Osińska dodała, że lekarze określają stan zdrowia rannego chłopca jako zagrażający życiu.

Okoliczności wypadku badają gnieźnieńska policja i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.