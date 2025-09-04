37-latek groził śmiercią szefowi tyskiej policji oraz miejscowym prokuratorom. Mężczyzna pisał również, że zamówił w darknecie gazy bojowe - m.in. sarin. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / Policja

W poniedziałek groźby zostały wysłane mailowo do komendanta policji w Tychach oraz tamtejszej prokuratury. Mężczyzna pisał m.in., że zamierza zabić szefa miejscowej policji i wysadzić budynek Prokuratury Rejonowej w Tychach. Straszył też użyciem gazów bojowych rzekomo kupionych w darknecie - sarinu i 3-metylofentanylu.

Groźby miały zostać zrealizowane w poniedziałek o godz. 20. Policjanci zatrzymali ich autora w dniu wysłania maili - po godz. 18. Okazał się nim 37-letni Michał B., który mieszka w Tychach. Przeszukano też różne pomieszczenia, w których mogły znajdować się dowody w sprawie - na razie nie ujawniono ich efektów.

Prokuratura Krajowa informuje, że mężczyzna nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. 37-latek usłyszał już zarzuty. Odpowie za kierowanie gróźb karalnych, a także usiłowanie wywarcia wpływu na czynności służbowe policji i prokuratury. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Decyzją sądu autor gróźb został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.