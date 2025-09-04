Piłkarze łódzkiego Widzewa nie zachwycają w tym sezonie, więc atmosfera w klubie daleka jest od ideału. Kibice są oburzeni, a prezes wzywa trenera do pilnego powrotu z wesela.

Piłkarze Widzewa Łódź / Marian Zubrzycki / PAP

Duże oburzenie wśród kibiców Widzewa wywołała informacja o tym, że w pierwszych pięciu dniach dwutygodniowej przerwy w rozgrywkach ekstraklasy piłkarze nie będą trenować wspólnie, lecz indywidualnie według rozpisek dostarczonych przez sztab przygotowania motorycznego. Do tradycyjnych zajęć zespół ma wrócić dopiero w sobotę.

Planujemy pracę w okresach sześciotygodniowych, które później poddajemy ocenie. Wiedzieliśmy, że po spotkaniu z Lechem zamkniemy pierwszy z nich i będzie potrzebna kilkudniowa przerwa, niezbędna przed rozpoczęciem kolejnego wymagającego etapu pracy. Oprócz starcia ligowego czeka nas mecz Pucharu Polski na wyjeździe oraz krótkie zgrupowanie, które zorganizujemy na południu kraju - tłumaczył koordynator działu przygotowania motorycznego i medycyny Wiktor Wróbel.

Dodał, że zawodnicy otrzymali indywidualne rozpiski biegowe i siłowe objęte monitoringiem. Od soboty wracamy do treningów drużynowych i zaczynamy wydłużony mikrocykl przygotowujący do meczu z Arką Gdynia - zapowiedział.

"Poprosiłem trenera o pilny powrót"

To nie uspokoiło jednak fanów Widzewa, który mimo wielu wzmocnień kadrowych przegrał trzy ostatnie ligowe spotkania. Tym bardziej, gdy okazało się, że wolne od wspólnych treningów może być spowodowane obecnością trenera Czubaka na weselu wiceprezesa klubu Macieja Szymańskiego w Grecji.

W czwartek do sprawy odniósł się szef klubu. Jak przyznał w swoim wpisie na portalu społecznościowym Rydz, zdaje sobie sprawę z faktu, że informacje dotyczące udziału trenera Czubaka na ślubie i weselu wiceprezesa Szymańskiego spowodowały bardzo duży niepokój wśród społeczności kibiców Widzewa.

"Dziś w Łodzi spotkam się ze szkoleniowcem, by omówić plan przygotowań do meczu z Arką oraz plan na zwycięstwo w tym spotkaniu. Poprosiłem trenera o pilny powrót do klubu. Wszyscy w Widzewie powinni teraz skupić się na pracy i stabilizacji. Dziękuję również właścicielowi - dzięki jego możliwościom powrót trenera jest możliwy już dzisiaj" - napisał prezes.

Dodał, że o sytuacji będzie rozmawiał także z dyrektorem sportowym Mindaugasem Nikoliciusem.

Widzew rozczarowuje

Widzew po siedmiu rozegranych meczach zajmuje 13. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zespół z Łodzi wywalczył siedem punktów, odnosząc dwa zwycięstwa, jedno spotkanie remisując oraz doznając czterech porażek. W trzech ostatnich meczach przegrał z Cracovią (0:1), Pogonią Szczecin (1:2) i Lechem Poznań (1:2).

Rozczarowujące wyniki na starcie nowych rozgrywek spowodowały zmianę na stanowisku trenera. Dwa tygodnie temu 32-letni Czubak zastąpił Chorwata Zeljko Sopica.

Łodzianie swój kolejny mecz w ekstraklasie rozegrają w niedzielę 14 września, kiedy podejmą w 8. kolejce Arkę Gdynia.