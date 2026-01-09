Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 6 stycznia 2026 roku, na drodze ekspresowej S5 w pobliżu MOP Pierzyska w woj. wielkopolskim. Spadająca z naczepy ciężarówki bryła lodu przebiła szybę czołową jadącego Audi i poważnie raniła pasażerkę. Kierowca tira odjechał, a sprawą zajmuje się już policja z Gniezna.

Bryła lodu spadła z ciężarówki i przebiła szybę Audi na S5 pod Gnieznem (Zimowe warunki na polskich drogach na zdjęciu ilustracyjnym) / Anita Walczewska / East News

Dramatyczny wypadek na ekspresowej "piątce" - bryła lodu z tira rozbiła szybę Audi podczas wyprzedzania.

Pasażerka Audi poważnie ranna, trafiła do szpitala z obrażeniami twarzoczaszki.

Kierowca ciężarówki uciekł z miejsca zdarzenia, policja intensywnie szuka sprawcy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, do zdarzenia doszło w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych Pierzyska na ekspresowej "piątce" w kierunku Poznania. Kierowca osobówki wyprzedzał ciężarówkę z naczepą, gdy nagle z jej dachu oderwała się potężna bryła lodu. Siła uderzenia była na tyle duża, że lód przebił szybę czołową samochodu.

W wyniku dramatycznego zdarzenia pasażerka Audi doznała poważnych obrażeń twarzoczaszki i została przewieziona do szpitala.

Kierujący tirem nie zatrzymał się i kontynuował jazdę - być może nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co się wydarzyło.

Policja szuka sprawcy. Grożą poważne konsekwencje

Na miejscu wypadku szybko pojawiły się służby ratunkowe oraz patrol policji. Funkcjonariusze z Gniezna prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie tożsamości kierowcy ciężarówki. Zabezpieczane są nagrania z monitoringu oraz relacje świadków.

Policjanci przypominają, że zgodnie z przepisami prawa, każdy kierowca ma obowiązek odpowiedniego przygotowania pojazdu do jazdy - również usunięcia śniegu i lodu z karoserii oraz naczepy. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować nie tylko wysokim mandatem, ale także odpowiedzialnością karną, jeśli dojdzie do wypadku.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieodśnieżony pojazd grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kary mogą być jeszcze surowsze. W przypadku poważnych obrażeń, tak jak w tym wypadku, sprawca odpowiada za przestępstwo z artykułu 177 kodeksu karnego. Grozi za to nawet do 3 lat więzienia.

Apel policji: odśnieżaj pojazd przed ruszeniem w trasę!

Zimą na polskich drogach nie brakuje niebezpiecznych sytuacji związanych z zalegającym śniegiem i lodem na samochodach. Policjanci apelują do kierowców, aby przed każdą podróżą dokładnie oczyścić pojazd - nie tylko szyby, ale także dachy, maski i naczepy. Z pozoru niewinna bryła lodu może w mgnieniu oka zamienić się w śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.