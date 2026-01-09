To koniec pewnej epoki. Po niemal 165 latach działalności introligatornia Wennberg zamyka swoje podwoje. W Niemczech była gigantem. Zarabiała krocie na tym, że przez dekady oprawiała katalogi IKEA. Firma dołączyła do bankrutów między innymi dlatego, że kultowy katalog przeszedł do historii. Gwoździem do trumny była pandemia.

Upadłość introligatorni Wennberg. Katalog IKEA przeszedł do historii, firma dołącza do grona bankrutów / Shutterstock

Sąd Rejonowy w Heilbronn ogłosił 1 stycznia 2026 roku upadłość firmy Wennberg - rodzinnej introligatorni z ponad 160-letnią tradycją. To właśnie tutaj przez dziesięciolecia powstawały nie tylko magazyny, broszury czy opakowania, ale też słynny katalog IKEA, który jeszcze kilka lat temu trafiał do setek milionów domów na całym świecie.

Przez lata katalog IKEA był wizytówką firmy. W szczytowym okresie nakład katalogu sięgał aż 200 milionów egzemplarzy rocznie, docierając do klientów na wszystkich kontynentach. Jednak już w 2020 roku IKEA wycofała drukowaną wersję katalogu, tłumacząc decyzję zmianą przyzwyczajeń konsumentów.

Dyrektor zarządzający firmy, Martin Wennberg, podkreślał, że utrata kontraktu z IKEA nie była jedyną przyczyną upadku, złożył się na to kilka czynników. W czasie kryzysu koronawirusowego prawie wszystkie katalogi podróżnicze zniknęły, podczas gdy koszty papieru eksplodowały - mówi.

Wennberg nie ukrywa, że dziś produkcja przenosi się do tańszych krajów, takich jak Polska czy Czechy, a zakłady w Niemczech nie są w stanie konkurować cenowo.

Kultury katalog IKEA

Pierwszy katalog IKEA ujrzał światło dzienne w 1951 roku w południowej Szwecji - miał zaledwie 16 stron. Z czasem publikacja rosła w objętość i zasięg, aż w 2016 roku była dostępna aż w 16 wersjach językowych.

W 2020 roku IKEA zdecydowała o zakończeniu wydawania papierowego katalogu, firma zdecydowała się na pełną cyfryzację swojej oferty.

W Polsce historia IKEA sięga 1990 roku, kiedy w Warszawie otwarto pierwszy sklep tej szwedzkiej marki. Dziś na terenie naszego kraju działa już 11 sklepów.