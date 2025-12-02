Groźny incydent na drodze ekspresowej S5 w rejonie Bojanowa (Wielkopolskie). Z dachu ciężarówki spadła tafla lodu, która uszkodziła jadącą toyotę. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

/ Policja Leszno /

Do tego bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło 28 listopada w powiecie rawickim na drodze ekspresowej S5.

Podczas jazdy z dachu ciężarówki oderwała się tafla lodu, która spadła na jadącą z tyłu osobową toyotę. W wyniku uderzenia zniszczone zostały wycieraczki przedniej szyby, powstały odpryski na szybie oraz oderwana została obudowa bocznego lusterka.

Ta sytuacja mogła się skończyć się tragicznie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kobieta kierująca toyotą natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112 i dała sygnały kierowcy ciężarówki do zatrzymania się.

Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamerka zamontowana w toyocie.

Wysoki mandat dla kierowcy ciężarówki

Policjanci ukarali 31-letniego kierowcę ciężarówki mandatem w wysokości 1020 złotych za nieprawidłowe przygotowanie pojazdu do podróży.

Funkcjonariusze przypominają, że prawo o ruchu drogowym jasno nakłada na kierowców obowiązek usunięcia śniegu i lodu z pojazdu przed rozpoczęciem jazdy. Tego typu zaniedbania mogą stanowić poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

