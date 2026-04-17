Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 11 osób w związku z aferą łapówkarską w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Zatrzymani to przedstawiciele firm deweloperskich i projektowych, którzy mieli wręczać łapówki za ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych.

Akcja CBA w pięciu miastach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na polecenie mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Białymstoku.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w wyniku działań zatrzymano 11 osób i przeszukano 30 różnych lokalizacji.



Kim są zatrzymani?

Wśród zatrzymanych znaleźli się przedstawiciele firm deweloperskich oraz projektowych, którzy według śledczych mieli wręczać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Mężczyzna ten już wcześniej został aresztowany w związku z prowadzonym śledztwem. W ręce agentów trafił również specjalista poznańskiego Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymanym postawiono zarzuty wręczenia łapówek o łącznej wartości 400 tysięcy złotych. Pieniądze miały być przekazywane w zamian za ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania.

Jak informują śledczy, wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.