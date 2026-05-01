Policjant i jego pies w końcu odwracają się i odchodzą, a sekundę później widać podejrzanego wybiegającego z powrotem przez drzwi ze strzelbą, biegnącego w kierunku punktu kontroli bezpieczeństwa. Na nagraniu z monitoringu widać, jak agent ochrony otwiera ogień w kierunku biegnącego mężczyzny. Nie jest jednak jasne, czy z niej strzela.

Na filmie nie widać momentu, w którym, według śledczych, napastnik upadł i został aresztowany.

Na nagraniu widać też, jak przed strzelaniną Allen w sobotni wieczór przechadza się po korytarzach i innych częściach hotelu, m.in. siłowni. Według prokurator okręgowej Jeanine Pirro, której biuro prowadzi sprawę, świadczy to o tym, że Allen obserwował hotel.

Napastnik nie przyznaje się do zarzutów

Podejrzany to 31-letni Cole Tomas Allen. Został oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Nie przyznał się do winy.

Mężczyźnie postawiono też dwa zarzuty dotyczące broni palnej.

Manifest Cole'a Tomasa Allena

31-letni Allen został zatrzymany w sobotę wieczorem . Niedługo po rozpoczęciu gali korespondentów akredytowanych przy Białym Domu, podczas której miał wystąpić prezydent, słychać było strzały. Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu.

Allen miał przy sobie strzelbę, pistolet i noże. Podczas konfrontacji z Secret Service postrzelił jednego z agentów, trafiając w kamizelkę kuloodporną.

Podejrzany przed atakiem wystosował manifest, w którym nazwał prezydenta USA pedofilem i oskarżał go o zbrodnie.

Allen jest absolwentem prestiżowej politechniki Cal Tech. W ostatnim czasie tworzył też gry komputerowe i pracował jako nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów na studia w Kalifornii.