Nadchodzące lato może przejść do historii jako jedno z najgorętszych, jakie kiedykolwiek odnotowano w Polsce. Najnowsze prognozy amerykańskich i europejskich modeli meteorologicznych wskazują na wyjątkowe anomalie pogodowe, które odmienią klimat zarówno w naszym kraju, jak i w popularnych wakacyjnych destynacjach na południu Europy.

Upały w Polsce, deszcze na południu Europy – zobacz, gdzie będzie najlepsza pogoda na wakacje 2026

Prognozy przewidują wyjątkowo gorące lato w Polsce, z temperaturami znacznie powyżej normy.

Południe Europy, w tym popularne kierunki turystyczne, mogą zmagać się z deszczową i burzową aurą.

Upały w Polsce mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych i przewlekle chorych.

Rekordowo gorące lato w Polsce - prognozy na 2026 rok

Według najnowszych analiz amerykańskich i europejskich modeli pogodowych, na które powołuje się serwis Twoja Pogoda, tegoroczne lato w Polsce może być jednym z najcieplejszych w historii pomiarów meteorologicznych. Eksperci przewidują, że średnie temperatury w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia będą oscylować od 1 do nawet ponad 1,5 stopnia powyżej normy z lat 1991-2020. Tak wysokie wartości mogą sprawić, że lato 2026 przebije rekordowe upały z 2019 roku.

Częste fale upałów i afrykański żar

Wysokie temperatury oznaczają nie tylko przyjemne warunki do wypoczynku nad wodą, ale także liczne fale upałów, które mogą trwać przez wiele dni. Modele pogodowe sugerują, że Polska będzie doświadczać długich okresów gorąca, podczas których termometry mogą wskazywać wartości przekraczające 30 stopni Celsjusza. Dla wielu osób będzie to okazja do korzystania z kąpieli w morzu czy jeziorach, jednak w domach i miejscach pracy bez klimatyzacji czy wentylatorów, przetrwanie takich upałów może być wyjątkowo trudne.

Południe Europy zaskoczy turystów - deszcze i burze zamiast słońca

Niecodzienna sytuacja pogodowa dotknie również południową Europę. Popularne wakacyjne kierunki, takie jak Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Bałkany czy Turcja, mogą w tym roku rozczarować turystów. Amerykański model CFS przewiduje, że lato nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym będzie wyjątkowo deszczowe i burzowe. Zamiast gwarantowanego słońca, urlopowicze mogą napotkać częste ulewy, podtopienia, a nawet lokalne powodzie. Wilgotność powietrza i wysokie temperatury sprawią, że pogoda będzie parna i duszna, a słońce często schowa się za chmurami.

Skutki upałów dla zdrowia - na co uważać?

Rekordowe upały to nie tylko wyzwanie dla osób aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia. Najbardziej narażone są osoby starsze, a także cierpiące na choroby układu krążenia i oddechowego. Wysokie temperatury i podwyższona wilgotność powietrza mogą prowadzić do odwodnienia, udarów cieplnych i innych poważnych dolegliwości. Warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia oraz zadbać o komfort termiczny w mieszkaniach i miejscach pracy.

Lato 2026 - gdzie najlepiej spędzić wakacje?

W obliczu prognozowanych anomalii pogodowych, wielu Polaków zastanawia się, gdzie najlepiej zaplanować tegoroczny urlop. O ile południe Europy może nie spełnić oczekiwań miłośników słonecznej pogody, Polska wydaje się być jednym z najatrakcyjniejszych kierunków na wakacje. Wysokie temperatury i przewaga dni słonecznych sprzyjają wypoczynkowi nad Bałtykiem, jeziorami czy w górach. Warto jednak pamiętać o środkach ostrożności i odpowiednim przygotowaniu się na upały.