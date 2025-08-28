Policja wyjaśnia okoliczności incydentu z udziałem dwóch myśliwych, do którego doszło w miejscowości Napiwoda koło Nidzicy w województwie warmińsko-mazurskim. 45-latek podczas rozkładania broni postrzelił znajomego w nogę.

Policja wyjaśnia okoliczności incydentu z udziałem dwóch myśliwych (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Do tej sytuacji doszło w pobliżu miejscowości Napiwoda w okolicy Nidzicy w Warmińsko-Mazurskiem.

Z ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego wynika, że już po polowaniu 45-latek - rozkładając broń - chciał oddać strzał kontrolny w ziemię. Okazało się jednak, że w komorze był nabój, a wystrzelony pocisk rykoszetował i trafił w nogę 40-latka.

Mężczyzna z raną kolana trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawę bada policja. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. to, czy zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa. Wiadomo, że zarówno 45-latek, jak i jego młodszy znajomy, byli trzeźwi.