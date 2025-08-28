62-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego (woj. świętokrzyskie) przez blisko 20 lat żył w ukryciu, unikając odpowiedzialności karnej. Od 2005 roku był poszukiwany listem gończym. Dzięki sprawnej akcji policjantów z Opatowa i Wodzisławia Śląskiego został zatrzymany tuż przy granicy z Czechami.

Zatrzymanie 62-latka po 20 latach, fot. Policja Kielce

Do ujęcia doszło we wtorek 26 sierpnia. Mężczyzna miał na swoim koncie dwa wyroki - za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Łącznie miał odbyć rok kary pozbawienia wolności. Zamiast stawić się do więzienia, przez lata ukrywał się poza granicami kraju.

Mężczyzna popełnił błąd i przyjechał do kraju, co nie uszło uwadze śledczych, którzy rozpoczęli działania operacyjne. Z uwagi na fakt, że podejrzany przemieszczał się w kierunku granicy, do akcji włączyli się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Przekazali dyżurnym lokalizację pojazdu, którym poruszał się poszukiwany.

Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany na autostradzie, kilka kilometrów od granicy z Czechami.

Policja podkreśla, że sprawnie skoordynowane działania i wzorowa współpraca obu jednostek są dowodem na to, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z tym, że zatrzymanie może nastąpić w każdej chwili.

