Najbliższe dni przyniosą pogodną, ale wyjątkowo mroźną aurę. Synoptycy ostrzegają przed silnymi spadkami temperatury, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać nawet minus 25 stopni Celsjusza.

Jak informuje synoptyk IMGW Piotr Szewczak, w najbliższych dniach na zachodzie Polski będzie stosunkowo ciepło, temperatura nie powinna spaść poniżej minus 5 st. C. Na wschodzie jednak zdecydowanie zimniej. Najgorzej będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek. 

We wschodnich regionach kraju temperatura spadnie do minus 18 stopni Celsjusza, a lokalnie na Podkarpaciu nawet do minus 25. W centrum termometry pokażą od minus 10 do minus 15, a na zachodzie od minus 2 do minus 5. 

W kolejnych nocach sytuacja się powtórzy - na wschodzie i południowym wschodzie kraju możliwe są ponownie ekstremalne spadki temperatur.

Ostrzeżenia IMGW

W związku z nadchodzącymi mrozami, wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i pomorskiego. 

Powiat bieszczadzki w województwie podkarpackim objęto alertem II stopnia. Dodatkowo, dla części Dolnego Śląska wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

W poniedziałek i wtorek utrzyma się pogodna aura z małym zachmurzeniem. Temperatury maksymalne na wschodzie wyniosą od minus 4 do minus 6, w centrum od minus 1 do minus 5, a na zachodzie od 3 do 5 st. C. 

W nocy na wschodzie ponownie możliwe spadki do minus 18 st. C, lokalnie na Podkarpaciu nawet do minus 25 st. C.

Mieszkańcy zagrożonych regionów powinni zachować szczególną ostrożność i przygotować się na silne mrozy.