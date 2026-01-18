Najbliższe dni przyniosą pogodną, ale wyjątkowo mroźną aurę. Synoptycy ostrzegają przed silnymi spadkami temperatury, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać nawet minus 25 stopni Celsjusza.

/ IMGW / Shutterstock

Jak informuje synoptyk IMGW Piotr Szewczak, w najbliższych dniach na zachodzie Polski będzie stosunkowo ciepło, temperatura nie powinna spaść poniżej minus 5 st. C. Na wschodzie jednak zdecydowanie zimniej. Najgorzej będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek.

We wschodnich regionach kraju temperatura spadnie do minus 18 stopni Celsjusza, a lokalnie na Podkarpaciu nawet do minus 25. W centrum termometry pokażą od minus 10 do minus 15, a na zachodzie od minus 2 do minus 5.

W kolejnych nocach sytuacja się powtórzy - na wschodzie i południowym wschodzie kraju możliwe są ponownie ekstremalne spadki temperatur.