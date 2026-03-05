W Pieniężnie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło dziś rano do groźnej sytuacji. Dwóch mężczyzn wpadło do rzeki Wałsza.

Jeden z mężczyzn był ewakuowany przez strażaków / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie /

Dwóch mężczyzn wpadło do rzeki Wałsza w miejscowości Pieniężno.

Konieczna była interwencja strażaków. Jak przebiegała? Przeczytasz w artykule.

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na RMF24.pl .



Do wypadku doszło w czasie prac związanych z usuwaniem drzew - do rzeki wpadli dwaj mężczyźni.

Pierwszy z nich, 34-latek, zdołał o własnych siłach wydostać się z częściowo pokrytej lodem Wałszy.

Drugi mężczyzna - 44-latek - z nurtem rzeki przepłynął około 100 metrów. Pierwsi na pomoc ruszyli mu świadkowie zdarzenia - osoby obserwujące dramatyczną sytuację rzuciły mężczyźnie drewnianą łatę. 44-latek dzięki temu miał się czego trzymać. Na miejsce wezwano straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie /

Strażacy ewakuowali mężczyznę z wody na sanie lodowe. Udało się go przetransportować na brzeg.

"Mocno wychłodzony poszkodowany trafił pod opiekę ratowników z zespołu ratownictwa medycznego" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Braniewie.