Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok wobec Pawła K., znanego jako "adwokat od trumny na kółkach", skazując go na rok i sześć miesięcy bezwzględnego więzienia oraz skracając zakaz prowadzenia pojazdów do czterech lat. Wcześniej, zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji, który zapadł w kwietniu 2025 roku, łódzki adwokat został skazany na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa dotyczy tragicznego wypadku drogowego z września 2021 roku w okolicach Barczewa, w którym zginęły dwie kobiety.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Rok i sześć miesięcy bezwględnego więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez cztery lata - taki wyrok usłyszał dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Olsztynie adwokat Paweł K. znany z określenia auta ofiar jako „trumny na kółkach”. Wyrok jest prawomocny.
Zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji, który zapadł w kwietniu 2025 roku, mężczyzna został skazany na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.
Dzisiejszy wyrok jest więc łagodniejszy i ostateczny. Sąd uznał, że oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu, na skutek nieuwagi.
Sprawa dotyczy tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło we wrześniu 2021 r.
Według aktu oskarżenia Paweł K., kierując Mercedesem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą na drodze Barczewo - Jeziorany na Warmii i zjechał na przeciwny pas ruchu.
W ten sposób doprowadził do nieumyślnego wypadku, czyli zderzenia z jadącym z przeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka Audi zginęły na miejscu.
Niedługo po tym zdarzeniu adwokat nagrał film, który opublikował w internecie. Na nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły.
Wypowiedź zamieszczona w mediach społecznościowych zbulwersowała opinię publiczną.
Proces toczył się od lutego 2023 r. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.