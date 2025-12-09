Ponad 3 tysiące bonów turystycznych zrealizowanych, rabaty przekraczające 1,1 mln złotych i wyraźne wydłużenie sezonu turystycznego – tak wygląda bilans jesiennej edycji programu Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Regionalny samorząd zachęca do wypoczynku poza sezonem, a turyści chętnie korzystają z tej okazji. Program trwa do 15 grudnia.

Bon turystyczny na Warmii i Mazurach. Sprawdź, jak skorzystać ze zniżek / Shutterstock

Jesień i zima na Warmii i Mazurach to nie czas na sen - dzięki Warmińsko-Mazurskiemu Bonowi Turystycznemu region kusi turystów także poza sezonem letnim.

Do tej pory rozdano ponad 3,1 tysiąca bonów, umożliwiających zniżki na noclegi w 260 obiektach - od agroturystyki po luksusowe hotele.

Największym hitem są hotele 3-5 gwiazdkowe z ofertą wellness i spa, które przyciągają turystów bogatą gamą atrakcji i przekroczyły 1 mln zł dopłat.

Warmia i Mazury stawiają na turystykę poza sezonem

Gdy liście zaczynają złocić się na drzewach, a letnie tłumy powoli znikają z mazurskich jezior, region Warmii i Mazur nie zapada w zimowy sen. Wręcz przeciwnie - dzięki wsparciu samorządu województwa i specjalnemu programowi, turyści mają powód, by odwiedzać te malownicze tereny także jesienią i zimą. W ramach programu Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rozdano już ponad 3,1 tysiąca bonów, które pozwoliły na uzyskanie zniżek w hotelach i innych obiektach noclegowych.

Władze regionu przeznaczyły na tegoroczną edycję programu aż 2 miliony złotych, by zachęcić do wypoczynku poza szczytem sezonu. Jak informuje biuro prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, w październiku i listopadzie turyści wykorzystali 3 113 bonów turystycznych - w tym 2 386 bonów kwotowych i 727 bonów zniżkowych. W samym listopadzie zrealizowano bony o wartości 629,5 tys. złotych, a w październiku - na kwotę 507,5 tys. złotych. Łącznie rabaty przekroczyły już 1,1 mln złotych.

Wellness, spa i natura - na co stawiają turyści?

Na podstawie realizacji bonów urzędnicy zauważają, że największym zainteresowaniem cieszą się obiekty oferujące nie tylko nocleg, ale także dodatkowe atrakcje.

"Największym zainteresowaniem cieszą się obiekty noclegowe z ofertą wellness i spa oraz innymi atrakcjami, zarówno w miastach, jak i bliżej natury" - podkreślają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. To właśnie hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe, oferujące bogaty pakiet usług, przyciągnęły największą liczbę turystów. Dopłaty do pobytów w tych obiektach przekroczyły już 1 milion złotych.

Różnorodność oferty - od agroturystyki po ekskluzywne hotele

Program obejmuje aż 260 obiektów turystycznych - od gospodarstw agroturystycznych, przez pokoje gościnne i apartamenty, po luksusowe hotele oraz pola kempingowe. W zależności od wybranego miejsca turyści mogli wykorzystać bony o różnej wartości:

200 zł na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych

300 zł w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych

500 zł w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych

Dodatkowo, osoby, które wygenerowały bony zniżkowe, otrzymały 10-procentowy upust w wybranych obiektach.

Przedłużenie sezonu i promocja jesiennego wypoczynku

Urzędnicy nie ukrywają, że celem programu jest wydłużenie sezonu turystycznego oraz promocja regionu jako atrakcyjnego kierunku także poza latem. "Chodzi o to, by turyści mieli świadomość, że region ma również ciekawą ofertę na wypoczynek w okresie jesienno-zimowym - nie tylko w zakresie noclegów, ale również atrakcji turystycznych, np. muzeów czy restauracji z daniami kuchni regionalnej" - wskazują przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Bon turystyczny jeszcze dostępny - czas do 15 grudnia!

Program Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny trwa do 15 grudnia. Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe informacje oraz listę obiektów biorących udział w akcji na stronie www.bonwarmiamazury.pl. To ostatnia szansa, by skorzystać ze zniżek i przekonać się, że Warmia i Mazury mają do zaoferowania znacznie więcej niż tylko letni wypoczynek.