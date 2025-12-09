Ponad 3 tysiące bonów turystycznych zrealizowanych, rabaty przekraczające 1,1 mln złotych i wyraźne wydłużenie sezonu turystycznego – tak wygląda bilans jesiennej edycji programu Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny. Regionalny samorząd zachęca do wypoczynku poza sezonem, a turyści chętnie korzystają z tej okazji. Program trwa do 15 grudnia.
- Jesień i zima na Warmii i Mazurach to nie czas na sen - dzięki Warmińsko-Mazurskiemu Bonowi Turystycznemu region kusi turystów także poza sezonem letnim.
- Do tej pory rozdano ponad 3,1 tysiąca bonów, umożliwiających zniżki na noclegi w 260 obiektach - od agroturystyki po luksusowe hotele.
- Największym hitem są hotele 3-5 gwiazdkowe z ofertą wellness i spa, które przyciągają turystów bogatą gamą atrakcji i przekroczyły 1 mln zł dopłat.
Gdy liście zaczynają złocić się na drzewach, a letnie tłumy powoli znikają z mazurskich jezior, region Warmii i Mazur nie zapada w zimowy sen. Wręcz przeciwnie - dzięki wsparciu samorządu województwa i specjalnemu programowi, turyści mają powód, by odwiedzać te malownicze tereny także jesienią i zimą. W ramach programu Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rozdano już ponad 3,1 tysiąca bonów, które pozwoliły na uzyskanie zniżek w hotelach i innych obiektach noclegowych.
Władze regionu przeznaczyły na tegoroczną edycję programu aż 2 miliony złotych, by zachęcić do wypoczynku poza szczytem sezonu. Jak informuje biuro prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, w październiku i listopadzie turyści wykorzystali 3 113 bonów turystycznych - w tym 2 386 bonów kwotowych i 727 bonów zniżkowych. W samym listopadzie zrealizowano bony o wartości 629,5 tys. złotych, a w październiku - na kwotę 507,5 tys. złotych. Łącznie rabaty przekroczyły już 1,1 mln złotych.
Na podstawie realizacji bonów urzędnicy zauważają, że największym zainteresowaniem cieszą się obiekty oferujące nie tylko nocleg, ale także dodatkowe atrakcje.
"Największym zainteresowaniem cieszą się obiekty noclegowe z ofertą wellness i spa oraz innymi atrakcjami, zarówno w miastach, jak i bliżej natury" - podkreślają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. To właśnie hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe, oferujące bogaty pakiet usług, przyciągnęły największą liczbę turystów. Dopłaty do pobytów w tych obiektach przekroczyły już 1 milion złotych.
Program obejmuje aż 260 obiektów turystycznych - od gospodarstw agroturystycznych, przez pokoje gościnne i apartamenty, po luksusowe hotele oraz pola kempingowe. W zależności od wybranego miejsca turyści mogli wykorzystać bony o różnej wartości:
- 200 zł na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych
- 300 zł w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych
- 500 zł w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych
Dodatkowo, osoby, które wygenerowały bony zniżkowe, otrzymały 10-procentowy upust w wybranych obiektach.
Urzędnicy nie ukrywają, że celem programu jest wydłużenie sezonu turystycznego oraz promocja regionu jako atrakcyjnego kierunku także poza latem. "Chodzi o to, by turyści mieli świadomość, że region ma również ciekawą ofertę na wypoczynek w okresie jesienno-zimowym - nie tylko w zakresie noclegów, ale również atrakcji turystycznych, np. muzeów czy restauracji z daniami kuchni regionalnej" - wskazują przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.
Program Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny trwa do 15 grudnia. Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe informacje oraz listę obiektów biorących udział w akcji na stronie www.bonwarmiamazury.pl. To ostatnia szansa, by skorzystać ze zniżek i przekonać się, że Warmia i Mazury mają do zaoferowania znacznie więcej niż tylko letni wypoczynek.