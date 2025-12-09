Od nowej miejscowości Bulina po zniknięcie kultowych nazw – Małopolska szykuje się na największą od lat aktualizację podziału administracyjnego – informuje „Dziennik Polski”. To efekt wspólnych decyzji samorządów i mieszkańców, którzy postanowili uporządkować lokalną przestrzeń. Sprawdź, które miejsca znikną z mapy!

Nowa wieś na mapie Małopolski i znikające nazwy – wielkie zmiany administracyjne od 2026 roku / Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. w Małopolsce czeka nas spora zmiana na mapie - powstanie nowa wieś Bulina, a aż 42 urzędowe nazwy części miejscowości znikną!

Likwidacja nazw dotknie popularne powiaty, m.in. krakowski, proszowicki, nowotarski i nawet miasto Rabka Zdrój.

To efekt corocznych wniosków samorządów po konsultacjach z mieszkańcami - zmiany obejmą aż 300 miejscowości w całej Polsce.

Od 1 stycznia 2026 roku mieszkańców Małopolski czeka prawdziwa rewolucja na mapie regionu. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawi się jedna nowa wieś, za to z krajobrazu zniknie aż 42 urzędowe nazwy części miejscowości, w tym w popularnych gminach i nawet w jednym mieście! Skąd takie zmiany?

Jak informuje "Dziennik Polski", to efekt corocznych wniosków samorządów, które - po konsultacjach z mieszkańcami - mogą proponować modyfikacje nazw, statusów miejscowości lub całkowite likwidacje niektórych nazw. W skali kraju zmiany dotkną ponad 300 miejscowości.

Nowa wieś Bulina - przysiółek z własnym sołtysem staje się samodzielny

Jednym z najważniejszych punktów nowych rozporządzeń jest powstanie zupełnie nowej wsi. Bulina, dotąd będąca przysiółkiem wsi Łęki w gminie Myślenice, stanie się od 2026 roku samodzielną miejscowością. To dość nietypowa sytuacja, bo Bulina już wcześniej miała własnego sołtysa, więc jej mieszkańcy od dawna cieszyli się pewną niezależnością. Teraz jednak Bulina zyska oficjalny status wsi, co może przełożyć się na większe możliwości rozwoju i samorządowej aktywności.

Które nazwy znikną z mapy Małopolski? Lista jest długa!

Zmiany nie ograniczają się jednak do powstania nowej miejscowości. Prawdziwa rewolucja dotyczy likwidacji aż 42 nazw części miejscowości w całym regionie. Zmiany dotkną m.in. powiatów: krakowskiego, proszowickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego. Z mapy znikną takie nazwy jak Buciory, Pustki, Kajmówka czy Sidziałówka. Co ciekawe, zmiany obejmą także miasto Rabka Zdrój, gdzie przestaną istnieć takie części miasta jak Dolina, Klin czy Zagroda.

Przykładowe miejscowości i nazwy do likwidacji:

Powiat krakowski: Podekrze (Mogilany), Wysiołek Niedźwiedzki i Zawsie (Niedźwiedź, gm. Słomniki)

Powiat proszowicki: Bania, Buciory, Gliwki, Kujawy, Łopaty, Stara Wieś, Zarzecze i wiele innych w różnych wsiach gminy Koniusza

Powiat nowotarski: Dolańska i Zązelówka (Odrowąż, gm. Czarny Dunajec)

Rabka Zdrój: Dolina, Kajmówka, Klin, Pustki, Rogówka, Snozy, Władysławówka, Zagroda

Powiat suski: Polana (Bystra Podhalańska)

Powiat tatrzański: Kukulaki, Roje, Staszele (Dzianisz, gm. Kościelisko)

Powiat wadowicki: Sidziałówka (Kalwaria Zebrzydowska)

Łącznie, jak podaje MSWiA, zniknie aż 42 urzędowe nazwy części miejscowości w Małopolsce.

Zmiany w skali kraju - to nie tylko Małopolska!

Małopolska nie jest wyjątkiem - od 1 stycznia 2026 roku podobne korekty wejdą w życie w większości województw w Polsce. W sumie mowa o ponad 300 zmianach, w tym: