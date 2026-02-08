W Dubaju został zatrzymany mężczyzna podejrzany o dokonanie zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU, gen. Władimira Aleksiejewa. Taką informację przekazała Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Gen. Władimir Aleksiejew / HANDOUT/AFP/East News / East News

W Dubaju zatrzymano 66-letniego Lubomira Korbę, podejrzanego o zamach na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU, gen. Władimira Aleksiejewa.

FSB poinformowało, że Korba został przekazany stronie rosyjskiej.

Jeden ze wspólników podejrzanego aresztowany w Moskwie, kobieta współpracująca z Korbą uciekła na Ukrainę.

Według FSB 66-letni Lubomir Korba został zatrzymany w Dubaju oraz przekazany stronie rosyjskiej. Rosjanie podejrzewają, że to ten mężczyzna w piątek kilkakrotnie postrzelił wiceszefa GUR gen. Władimira Aleksiejewa.

Zgodnie z komunikatem FSB, jeden ze wspólników Korby został aresztowany w Moskwie. Kobieta, która też współpracowała z podejrzanym o zamach, miała uciec na Ukrainę.



Reuters przekazał w sobotę, powołując się na rosyjskie media, że Aleksiejew odzyskał przytomność po operacji, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ławrow oskarża Ukrainę

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow twierdzi, że za postrzeleniem Aleksiejewa stały ukraińskie służby specjalne, a celem ataku na wiceszefa GRU było sabotowanie rozmów pokojowych. Władze Ukrainy zapewniły, że nie mają z tym zamachem nic wspólnego.

Budynek, w którym doszło do zamachu / HECTOR RETAMAL/AFP/East News / East News

Rosyjski dziennik "Kommiersant" podał, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że generał został zaatakowany w budynku, w którym mieszka, gdy rano wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Miał zostać trzykrotnie trafiony w klatkę piersiową lub brzuch. Napastnik i jego wspólnik uciekli z miejsca zdarzenia.

Kim jest generał Władimir Aleksiejew?

64-letni wojskowy jest objęty sankcjami Zachodu za domniemaną rolę w cyberatakach przypisywanych Rosji. Miał też zorganizować zamach na podwójnego agenta, Siergieja Skripala, przeprowadzony w 2018 r. w Wielkiej Brytanii z użyciem środka paralityczno-drgawkowego nowiczok.

Aleksiejew był jednym z wysokich rangą oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z założycielem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w czerwcu 2023 r.