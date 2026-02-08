Niepokojące doniesienia z Włoch. Legenda narciarstwa alpejskiego Lindsay Vonn upadła w trakcie zjazdu w igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Rywalizacja na kilkadziesiąt minut została przerwana.
Vonn przy zawrotnej prędkości nie opanowała nart i przekoziołkowała kilka razy na stoku. Zawody przerwano natychmiast, szybko pojawiła się pomoc medyczna. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia, który zabrał Amerykankę do szpitala.