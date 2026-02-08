Miała poważną kontuzję

41-letnia Vonn wystartowała w olimpijskiej rywalizacji, mimo że doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskiej Crans-Montanie 30 stycznia. We wtorek zapowiedziała jednak, że zanim podejmie ostateczną decyzję o starcie, musi przetestować kolano na stoku.

"Nic nie cieszy mnie bardziej! Nikt by nie uwierzył, że tu będę... Ale udało mi się!" - napisała na Instagramie Amerykanka po piątkowym treningu.

W sukces swojej podopiecznej wierzył jej trener Aksel Lund Svindal.

Z tego, co widziałam, myślę, że może zdobyć medal. Na treningu były rezerwy. Wyglądała symetrycznie. Widzieliście już wcześniej w tym sezonie, że kiedy dobrze jeździ na nartach, to może wygrać. Będzie ciężko, ale myślę, że w niedzielę może to pokazać - powiedział dziennikarzom były norweski alpejczyk.



