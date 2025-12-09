35-letni Michael Virgil, podróżujący z narzeczoną i synem na pokładzie statku Royal Caribbean, zmarł po tym, jak wypił aż 33 drinki. Teraz jego rodzina oskarża armatora o rażące zaniedbania i domaga się wielomilionowego odszkodowania.

Po 33 drinkach ojciec 7-latka umiera podczas rejsu Royal Caribbean. Rodzina pozywa armatora / Shutterstock

Tragiczna historia: 35-letni Michael Virgil wypił aż 33 drinki na pokładzie statku Royal Caribbean podczas rodzinnego rejsu.

Po alkoholu mężczyzna stał się agresywny, co doprowadziło do interwencji załogi, użycia siły, środków uspokajających i gazu pieprzowego.

Godzinę po zatrzymaniu Virgil zmarł - rodzina zarzuca armatorowi podanie nadmiernej ilości alkoholu i nadużycie siły.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 35-letni Amerykanin, wraz z narzeczoną i siedmioletnim synem, płynął wycieczkowcem Royal Caribbean. To miał być rodzinny rejs marzeń do Meksyku.

Wakacje na oceanie, które przerodziły się w koszmar

Wszystko zaczęło się z pozoru niewinnie. Już po wejściu na pokład w Los Angeles, okazało się, że kabina rodziny nie była jeszcze gotowa, więc załoga skierowała ich do baru. Po chwili kobieta z 7-latkiem udała się do pokoju, a Michael Virgil został sam. To właśnie wtedy, według pozwu złożonego przez rodzinę, miał otrzymać aż 33 alkoholowe drinki w krótkim czasie.

Z relacji rodziny i dokumentów sądowych wynika, że po wypiciu kilkudziesięciu drinków Virgil zaczął zachowywać się agresywnie. Nagrania z monitoringu pokazują, jak próbował wyważyć drzwi i groził innym pasażerom oraz członkom załogi. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.

Personel interweniował, próbując obezwładnić Virgila. Rodzina twierdzi, że użyto wobec niego nadmiernej siły - mężczyznę przyciśnięto do podłogi całym ciężarem ciała, podano mu środek uspokajający i użyto gazu pieprzowego.

Godzinę po zatrzymaniu 35-latek zmarł.