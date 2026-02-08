Ceremonia otwarcia igrzysk na stadionie San Siro w Mediolanie miała być świętem sportu, jednoczącym Włochy i widzów z całego świata. Transmitująca wydarzenie publiczna włoska telewizja RAI spotkała się jednak z falą ostrej krytyki po serii spektakularnych wpadek komentatorskich. Relację śledziło ponad 9 milionów widzów.

Już na początku transmisji w telewizji RAI doszło do poważnej pomyłki - stadion San Siro został błędnie przedstawiony jako stadion olimpijski w Rzymie.

Aktorka Matilda De Angelis została pomylona przez komentatora z amerykańską gwiazdą Mariah Carey podczas zapowiedzi jej występu.

Im dalej, tym gorzej

Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Kirsty Coventry, przedstawiono jako Laurę - córkę prezydenta Włoch Sergio Mattarelli.

Widzowie zwrócili także uwagę na brak zapowiedzi dla znanego włoskiego rapera tunezyjskiego pochodzenia, Ghali, który podczas występu przekazał przesłanie pokoju. W studiu zapanowało wymowne milczenie, co część komentatorów powiązała z wcześniejszymi sugestiami artysty o cenzurze jego występu.

To nie była Mariah!

To nie był koniec gaf. Włoska aktorka Matilda De Angelis została pomylona przez sprawozdawcę z amerykańską gwiazdą pop Mariah Carey.

W trakcie transmisji, gdy De Angelis miała wejść na scenę jako dyrygentka wyjątkowego muzycznego show inspirowanego twórczością Verdiego, Pucciniego i Rossiniego, komentator Paolo Petrecca (szef RAI Sport) niespodziewanie zapowiedział... Mariah Carey.

Choć Petrecca szybko próbował poprawić swoje słowa, internet nie wybacza takich wpadek - w mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się memy, komentarze i humorystyczne filmiki, a temat stał się jednym z najgorętszych wątków w sieci. Wydawało się, że ten niefortunny błąd może przyćmić artystyczny występ Matildy De Angelis, ale aktorka pokazała, że potrafi przekuć wpadkę w sukces.