W niedzielę w nocy druhowie z OSP Pinczyn (woj. pomorskie) zostali okradzeni w czasie udzielania pomocy przy kolizji drodowej. Z wyposażenia zniknął sprzęt do zabezpieczenia miejsc, w których dochodzi do wypadków.

Druhom z OSP Pinczyn skradziono dysk świetlny potrzebny do zabezpieczania miejsc wypadku.

Do kradzieży doszło w trakcie interwencji.

Ochotnicy z Pinczyna opisali sytuację w mediach społecznościowych. Przed godziną 2:00 zostali wezwani na ulicę Główną w Pinczynie, gdzie zderzyły się dwa samochody. Na miejsce wysłano też inne jednostki, karetkę i policję.

Po interwencji zorientowali się, że brakuje im sprzętu - dysku świetlnego.

"Zdarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. Sytuacja, która nigdy nie powinna się zdarzyć w żadnych okolicznościach" - piszą ochotnicy.

Druhowie twierdzą, że zostali okradzeni. Poinformowali o sprawie licząc na to, że osoba, która jest za kradzież odpowiedzialna przemyśli swoje zachowanie zwróci dysk.

"Dzisiaj dysk a jutro...?" - pytają retoryczne ochotnicy.







