Na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie mieszkanie, które wynajęli członkowie izraelskiej drużyny bobslejowej, zostało okradzione. Poinformował o tym pilot zespołu. "Skradziono walizki, buty, sprzęt, paszporty" - przekazał AJ Edelman. Sportowcy byli wówczas na treningu - podaje NBC News.
- Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
AJ Edelman opisał cały incydent w serii postów na platformie X. Izraelski pilot bobsleja przekazał, że do włamanie doszło w apartamencie, z którego on i kilku innych olimpijczyków korzystało w trakcie ostatnich przygotowań do startu w Mediolanie i Cortinie. Do włamania doszło w sobotę. Wśród skradzionych rzeczy znalazły się paszporty oraz przedmioty o wartości "tysięcy dolarów".
"To tak rażące naruszenie - skradziono walizki, buty, sprzęt, paszporty, a chłopcy od razu wrócili do treningu. Naprawdę wierzę, że ta drużyna uosabia izraelskiego ducha" - stwierdził Edelman.