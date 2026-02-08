Były skeletonista dodał, że drużyna kontynuowała treningi w sobotę, mimo rozpoczęcia policyjnego śledztwa.

Niektórzy członkowie zespołu wciąż nie dotarli jeszcze do Włoch i pozostają w bazie treningowej, której lokalizacja nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa.

Historyczny start Izraela w bobslejach

Izrael po raz pierwszy wystąpi w bobslejach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Drużyna uzyskała kwalifikację dzięki rezygnacji Wielkiej Brytanii z jednego z miejsc startowych. W dwójkach bobslejowych AJ Edelman wystartuje z Menachemem Chenem, a w czwórkach do zespołu dołączą Ward Fawarseh i Omer Katz.

Dla Izraela to historyczny moment - Edelman jest pierwszym ortodoksyjnym Żydem, który reprezentował kraj na zimowych igrzyskach, a Ward Fawarseh może zostać pierwszym olimpijczykiem z grupy Druze. Oficjalne treningi bobslejowe w Cortinie d’Ampezzo rozpoczną się już w czwartek.

Bojkoty i gwizdy

Udział Izraela w igrzyskach odbywa się w wyjątkowo napiętej atmosferze. Obecność izraelskich sportowców na arenie międzynarodowej spotyka się z bojkotami, zakazami i krytyką w związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy. Według tamtejszego ministerstwa zdrowia, w wyniku działań wojennych zginęło już ponad 71 800 Palestyńczyków, a region został poważnie zniszczony.

Komitet Olimpijski Izraela nie skomentował jeszcze sprawy kradzieży. Zespół jednak nie zamierza rezygnować z udziału w igrzyskach i kontynuuje przygotowania.