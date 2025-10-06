​Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalne terminy ferii zimowych na 2026 rok. Po latach obowiązywania systemu czterech tur, resort zdecydował się na wprowadzenie zmian - zimowa przerwa zostanie podzielona tylko na trzy części. Jak tłumaczy ministerstwo, ma to usprawnić organizację wyjazdów, zmniejszyć zatłoczenie w popularnych kurortach i ułatwić przygotowania szkół.

Nowe terminy ferii zimowych / Shutterstock

Zgodnie z nowym harmonogramem ferie potrwają od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku. Uczniowie z poszczególnych regionów zostali przypisani do trzech terminów:

Tura I (19 stycznia - 1 lutego) - uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

- uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Tura II (2 lutego - 15 lutego) - ferie w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim.

- ferie w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim. Tura III (16 lutego - 1 marca) - zimowa przerwa w województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim.

Jak podkreśla MEN, nowy system nadal będzie miał charakter rotacyjny. Oznacza to, że województwa, które w 2026 roku będą kończyć ferie jako ostatnie, w kolejnym roku rozpoczną je najwcześniej.

Ferie 2026: Warto pomyśleć już o rezerwacjach

Ministerstwo wprowadziło zmiany po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty. Zdaniem resortu, trzyturowy system pozwoli lepiej rozłożyć ruch turystyczny i ograniczyć problemy komunikacyjne, które pojawiały się przy czterech turach ferii.

Dla rodzin planujących zimowe wyjazdy oznacza to nową rzeczywistość organizacyjną. Warto już teraz pomyśleć o rezerwacjach - szczególnie w popularnych miejscowościach górskich, gdzie ceny w sezonie potrafią szybko wzrosnąć. TOPR przypomina o bezpieczeństwie w tym szczególnym dla młodych ludzi czasie.

Choć Tatry i Sudety wciąż cieszą się największą popularnością, coraz więcej Polaków wybiera zimą Mazury, Bory Tucholskie czy Roztocze. Z roku na rok rośnie też zainteresowanie miejskimi półkoloniami oraz ofertą muzeów i centrów nauki, które organizują specjalne zajęcia edukacyjne dla uczniów.

MEN liczy, że zmiany okażą się korzystne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, a ferie w nowej formule pozwolą lepiej wykorzystać zimowy czas wypoczynku.