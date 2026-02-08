Przed tegorocznym Super Bowl do Stanów Zjednoczonych trafi rekordowa ilość meksykańskiego awokado - informuje organizacja Avocados From Mexico. Szacuje się, że na stoły amerykańskich kibiców, którzy tradycyjnie zajadają się guacamole podczas finału NFL, wyeksportowanych zostanie aż 136 tysięcy ton tego popularnego owocu. Sukces "zielonego złota" ma też jednak mroczną stronę - zarabiają na nim głównie kartele narkotykowe z Meksyku.

Aż 44 proc. fanów NFL sięga po guacamole podczas Super Bowl (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Awokado hass z Meksyku to numer jeden podczas finału NFL - 44 proc. fanów sięga po guacamole.

88 proc. eksportowanego awokado pochodzi z meksykańskiego stanu Michoacan, gdzie uprawy kontrolują kartele narkotykowe.

Awokado - przysmak kibiców i gigantyczne zyski karteli

Awokado hass z Meksyku od lat rządzi podczas Super Bowl - święta amerykańskiego futbolu i przekąsek. Badania pokazują, że aż 44 proc. fanów NFL sięga po guacamole podczas finału, a dla jednej trzeciej to ulubiona przekąska na meczu. Nic dziwnego, że tuż przed wielkim wydarzeniem popyt na awokado rośnie lawinowo, a Meksyk notuje rekordowe eksport do USA.

Za sukcesem tego owocu stoi jednak także przestępczy proceder. Największe uprawy awokado znajdują się w stanie Michoacan, skąd pochodzi aż 88 proc. eksportowanego przed Super Bowl awokado. To właśnie tam działalność producentów jest kontrolowana przez kartele, takie jak Cartel Jalisco Nueva Generacion, Familia Michoacana czy Los Viagras. Grupy przestępcze wymuszają haracze, przejmują uprawy, przesiedlają mieszkańców i karczują lasy - często na terenach chronionych.

"Zielone złoto"

Nie bez powodu awokado bywa nazywane "zielonym złotem" lub "krwawym awokado". Na przemocy i wymuszeniach cierpią nie tylko plantatorzy, ale również lokalni aktywiści. W 2020 roku głośnym echem odbiła się śmierć Homera Gomeza Gonzaleza - działacza walczącego o ochronę rezerwatu motyli monarchów, który sprzeciwiał się nielegalnej wycince lasów pod uprawę awokado.

W USA pojawiają się głosy nawołujące do bojkotu awokado z Meksyku. Jednak popularność guacamole podczas Super Bowl wydaje się nie do zatrzymania.

Obowiązkowe "guacamole bowl"

Za rekordową sprzedażą stoi nie tylko tradycja, ale i skuteczny marketing. Od 2015 roku Avocados From Mexico prowadziła okolicznościowe kampanie reklamowe, a "guacamole bowl" weszło na stałe do języka kibiców. W tym roku organizacja postawiła na promocję online wspomaganą przez sztuczną inteligencję, rezygnując z kosztownych reklam telewizyjnych podczas samego finału.

Zimą, gdy konkurencja z Kalifornii, Chile czy Peru jest mniejsza, meksykańskie awokado ma aż 90-procentowy udział w amerykańskim rynku.

Super Bowl 2026 - wielkie show nie tylko sportowe

Tegoroczny finał NFL odbędzie się w Santa Clara w Kalifornii. Na boisku zmierzą się New England Patriots i Seattle Seahawks, a w przerwie wystąpi portorykański gwiazdor Bad Bunny - świeżo po zdobyciu trzech nagród Grammy.