Premier Donald Tusk powitał w willi przy ul. Parkowej nowego premiera Węgier Petera Magyara. "Po szesnastu latach otwieramy nowy rozdział" - powiedział. Szefowie rządów rozmawiali w cztery oczy, a potem polski premier oświadczył: "Będziemy pracować nad europejskim stanowiskiem ws. Ukrainy". Dodał też, że Polska jest gotowa do współpracy ws. bezpieczeństwa energetycznego. Następnie Magyara przyjął po południu w Belwederze prezydent Karol Nawrocki.

Premier Węgier w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna wizyta

Nowy premier Węgier Peter Magyar wczoraj przybył do Polski w towarzystwie kluczowych ministrów. Swoją pierwszą oficjalną podróż Magyar rozpoczął w Krakowie , gdzie m.in. zwiedzał Wawel. Kolejno udał się pociągiem do Warszawy. Dzisiaj o godz. 10 powitał go premier Donald Tusk i ministrowie.

Magyar poruszył z Tuskiem tematy międzynarodowe i unijne, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i obrony. Wcześniej zapowiedział, że chce wzmocnić stosunki z Polską i odświeżyć współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Po rozmowie w cztery oczy premierzy wygłosili oświadczenia na konferencji.

Mamy problemy na podobnym poziomie. Rząd pana premiera Tuska musiał się zmierzyć z podobnymi problemami - po wygranych wyborach - w kwestii praworządności, pozyskania funduszy unijnych i ich dobrego, skutecznego wykorzystania, walki z korupcją. Bardzo liczę na doświadczenia pana premiera, rządu polskiego, narodu polskiego, ponieważ w sposób widoczny osiągnęliście fantastyczny rezultat - powiedział Peter Magyar.

Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość, moralność w polityce że to nie są przegrane sprawy - powiedział Donald Tusk zwracając się do Magyara.

Sprawa Ukrainy

Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom - powiedział Donald Tusk.

Zaznaczył, że wraz z Magyarem będą pracować nad europejskim stanowiskiem ws. Ukrainy i przestrzegać przy tym "wszystkich reguł, które obowiązywały również Polskę", gdy dołączyła do UE.Premier Węgier podkreślił, że "Ukraina jest ofiarą i ma prawo bronić się wszelkimi sposobami, żeby uchronić swoją integralność i suwerenność terytorialną".

Bezpieczeństwo energetyczne

W Polsce potrafiliśmy osiągnąć w bardzo krótkim czasie pełną niezależność poprzez dywersyfikację dostaw surowców energetycznych. Zależność od jednego państwa - pamiętacie, Polska w 90 proc. była zależna od dostaw rosyjskiego gazu i ropy - zawsze czyni suwerenność trochę iluzoryczną. Dzisiaj jesteśmy w pełni niezależni od dostaw, mamy wielokierunkowe możliwości działania - podkreślił szef polskiego rządu.

Będę oferował, jeśli będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę tak, by cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny, jeśli chodzi o dostawy energii i źródła energii - dodał Donald Tusk.

Spotkanie z Karolem Nawrockim

Premier Węgier spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, a w planach są jeszcze rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu. Przewidziano też spotkanie delegacji obu krajów.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że w składzie jego delegacji znajdują się: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.

Według rzecznika polskiego rządu Adam Szłapka w rozmowach uczestniczą: wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister kultury Marta Cienkowska i minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Uwaga: Orban i Sikorski w MSZ"

Komentarz do powitania z wicepremier Węgier Anitą Orban zamieścił szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski, akcentując w ramach żartu jej nazwisko.